CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Свидетельство пенсионера — теперь в Мах

Получить в магазине скидку пенсионера стало проще. Предъявить пенсионное свидетельство теперь можно, показав QR-код в национальном мессенджере Мах. Технология доступна на кассах самообслуживания. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Электронное свидетельство пенсионера действует наравне с бумажным, использовать его можно по желанию.

Где это работает

Применить QR-код можно на кассах самообслуживания в двух пилотных магазинах «Перекресток» и «Пятерочка» в Москве. Через несколько недель такая возможность появится во всех магазинах сетей. Компания Х5 стала первым ритейлером, который внедрил технологию.

Как получить скидку

Отсканируйте товары на кассе самообслуживания и перейдите к оплате. Нажмите «Скидки пенсионерам и другие» – «Скидка пенсионерам». В мессенджере Мах откройте раздел «Цифровой ID» и нажмите «Показать ID». Поднесите QR-код из приложения к считывателю, оплатите покупку со скидкой

Цифровой ID в Мах — это возможность предъявлять документы в электронном виде наравне с бумажными. Для его создания нужно авторизоваться через «Госуслуги», сфотографироваться и подтвердить личность — по загранпаспорту нового образца, водительскому удостоверению или по биометрии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Прокуратура требует ужесточить наказание получившим условные сроки фигурантам дела о поставке чипов для оборонки

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Больше половины проектов перехода на новую ERP SAP выходят за рамки бюджета и срывают сроки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще