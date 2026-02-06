CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Веб-сервисы Цифровизация
|

Х5 первой среди ритейлеров запустила подтверждение статуса пенсионера через мессенджер Мах на кассах самообслуживания

X5, российская продуктовая розничная компания, первой среди ритейлеров запустила сервис подтверждения статуса пенсионера через мессенджер Mах на кассах самообслуживания. Решение тестируется в торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток» в Москве, оно поможет упростить получение социальных скидок для покупателей «серебряного» возраста. Об этом CNews сообщили представители X5.

Новый сервис позволяет пенсионерам подтверждать свой статус самостоятельно — прямо на кассе самообслуживания, без предъявления бумажных документов и без ожидания сотрудника магазина. После подтверждения через Mах скидка применяется автоматически.

Ранее X5 уже внедрила сервис подтверждения возраста через Mах для покупки товаров категории 18+, а теперь расширяет использование технологии на социальные сценарии. Это ещё один шаг в развитии цифровых решений, которые делают ритейл более доступным и удобным для разных категорий покупателей.

На текущий момент сервис доступен в тестовом режиме на кассах самообслуживания в некоторых магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» в Москве. В начале марта решение будет подключено во всех магазинах этих торговых сетей.

«Нам важно, чтобы технологии в ритейле решали не только бизнес-задачи, но и помогали развивать социальную ответственность бизнеса. X5 традиционно выступает площадкой для внедрения новых технологичных решений в торговле. Ранее мы запустили сервис подтверждения возраста через Mах во всех магазинах торговых сетей, а теперь расширяем возможности технологии на социальные сценарии. Каждый месяц в наши магазины приходят около 20 млн покупателей пенсионного возраста. Мы последовательно развиваем цифровые сервисы, которые делают покупки для наших клиентов любого возраста быстрее и удобнее, а процессы в магазинах — более эффективными», — сказал Александр Костин, управляющий директор Х5 Tech.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

Прокуратура требует ужесточить наказание получившим условные сроки фигурантам дела о поставке чипов для оборонки

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Елена Ляховицкая, «ИТ-Атлас»: Аналитика становится инструментом защиты бюджетов и стратегического планирования

Больше половины проектов перехода на новую ERP SAP выходят за рамки бюджета и срывают сроки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще