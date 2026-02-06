CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Диасофт» поддержит в своих решениях новацию Московской биржи по запуску единой торговой сессии на срочном рынке

С 23 марта 2026 г. Московская биржа переведет срочный рынок на единую торговую сессию. Среди основных изменений – отмена промежуточного клиринга и перенос основного клиринга на конец торгового дня, что позволит клиентам совершать сделки в любое удобное время в период торгового дня и оперативно реагировать на изменения цен.

Нововведения потребуют со стороны участников рынка изменений процессов бэк-офисной обработки сделок, окажут существенное влияние на учетную политику банков. «Диасофт» реализовал необходимые изменения в своих решениях «Дилерские операции» и «Брокерское обслуживание» для поддержки участия клиентов компании в единой торговой сессии нового формата. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Для обеспечения корректной автоматизации новых процессов специалисты компании предварительно обсудили концепцию и проработали методологию совместно с участниками рынка. В ходе технологического комитета (ТК), организованного «Диасофт» для представителей банков, обсуждался ряд актуальных вопросов. Ключевые изменения касаются списка и состава отчетов Московской биржи, а также времени их предоставления. Также были рассмотрены изменения в бухгалтерском и внутреннем учете по дилерским и брокерским операциям, связанные с переходом на режим расчетов Т+1 и появлением в новых отчетах начисленных сумм вариационной маржи, премии и биржевых комиссий. Отдельно обсуждались изменения в подходах к расчету брокерских комиссий.

По результатам взаимодействия экспертов компании и финансовых организаций было выработано оптимальное решение для автоматизации всех изменений.

Функционал, необходимый для поддержки участия банков в единой торговой сессии на срочном рынке Московской биржи, уже доступен в решениях «Дилерские операции» и «Брокерское обслуживание» от компании «Диасофт».

Для обеспечения технологической готовности к нововведениям специалисты компании «Диасофт» рекомендуют заранее приступать к анализу и адаптации процессов и настроек системы.

