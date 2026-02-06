CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Amazfit представляет умные часы Active Max

Amazfit, мировой бренд умных носимых устройств Zepp Health, выпускает на российском рынке умные часы Amazfit Active Max, новейшего представителя семейства Amazfit Active. Об этом CNews сообщили представители Amazfit.

Разработаны для спортсменов любителей и всех, кто стремится улучшить свое самочувствие, Active Max сочетают в себе 1,5-дюймовый сверхъяркий AMOLED-дисплей, до 25 дней автономной работы, удобное прослушивание музыки и подкастов, а также инструменты для поддержания регулярности тренировок и более четкого отображения данных во время любых активностей.

Active Max повышает точность тренировок благодаря функции оценки уровня энергии BioCharge™, ИИ-тренеру, улучшенному отслеживанию силовых тренировок и комплексным показателям здоровья, которые позволяют отслеживать эффективность тренировок в режиме реального времени.

chasy700.jpg

Amazfit представил умные часы Active Max

Смарт-часы Amazfit Active Max можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене 14,99 тыс. руб.

