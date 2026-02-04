«Рикор» выходит на рынок серверов технологического уровня Gen5 с максимально локализованными устройствами

ГК «Рикор» выходит на рынок серверных систем технологического уровня Gen5, выпустив свои первые устройства на базе процессоров Intel Xeon Scalable Gen5. Они ориентированы на наиболее требовательные корпоративные задачи: виртуализацию, гиперконвергентную инфраструктуру, облачные сервисы, анализ данных, машинное обучение и искусственный интеллект. Компания уже принимает заказы на новые устройства, их поставки стартуют в ближайшее время.

Ранее «Рикор» развивала серверное оборудование на базе процессоров Intel Xeon Gen2 и Gen3, закрывая широкий спектр базовых задач корпоративного сегмента. Однако растущие требования к производительности, энергоэффективности и производительности стали ключевыми факторами выхода на рынок платформ с процессорами Intel Xeon Gen5. При этом в сравнении с существующими на российском рынке предложениями серверы «Рикор» нового поколения отличаются наиболее глубоким уровнем локализации — от разработки и производства корпусов до адаптации архитектуры под требования отечественных заказчиков.

В линейку серверного оборудования нового поколения вошли 2-юнитовые модели Rikor 7212DSP5 и Rikor 7225DSP5, рекомендованные для ЦОД и корпоративных ИТ-инфраструктур. Архитектура серверов предусматривает установку до двух процессоров Xeon Gen5, до 32 модулей DDR5 общим объемом до 8 ТБ и гибкие конфигурации хранения данных. Среди ключевых преимуществ — удвоенная пропускная способность ввода-вывода благодаря PCI Express Gen5 и уникальный корпус 7 серии собственного производства «Рикор».

Наличие собственного производства корпусов — одно из ключевых преимуществ серверов «Рикор» на базе процессоров Intel Xeon Scalable Gen5. В планах — постоянное совершенствование конструктивных решений и выпуск новых вариантов корпусов под текущие и будущие серверные платы. Такой уровень локализации позволяет, в отличие от всех других вендоров, не закупать крупные партии корпусов за рубежом и не перевозить «воздух» в контейнерах. Это обеспечивает быстрые сроки разработки, изготовления, контроль качества металла и сборки, а также возможность предлагать заказчикам уникальные решения по оптимизации внутреннего пространства. В итоге клиенты получают более гибкие, технологичные и экономически выгодные серверы, наиболее полно соответствующие требованиям по локализации и технологической независимости.

«Ранее “Рикор” был одним из лидеров на рынке серверных решений на базе процессоров Intel Xeon Gen2 и Gen3. Но сегодня бизнесу нужны более мощные и энергоэффективные платформы. Выход на рынок Gen5 — логичный шаг, который позволяет нашим клиентам получить современную технологическую основу с запасом на годы вперёд. Мощности нашего роботизированного завода позволяют оперативно масштабировать выпуск новой линейки и гарантировать стабильность поставок», — отметил Борис Иванов, вице-президент «Рикор».