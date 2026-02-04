CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

От парковки до последнего этажа: «МегаФон» запустил сеть для жителей Слободы Курочкины

«МегаФон» обеспечил новое покрытие для жителей микрорайона на юге Кирова. Уверенный сигнал связи теперь присутствует в квартирах, дворовых пространствах, парковках и подъездных путях. В зону действия сети вошли жилые комплексы «Слобода Курочкины», «Чистые пруды» и близлежащие территории. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Телеком-оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, чтобы обеспечить покрытие сети на максимально возможной площади. Инженеры «МегаФона» заранее спрогнозировали нагрузку на сеть, опираясь на аналогичные локации, учли ландшафт и архитектурные особенности микрорайона.

Стабильный сигнал связи особенно важен в период переезда и обустройства на новом месте. В микрорайон активно переселяются молодые семьи с детьми, для которых важно всегда быть на связи. Теперь они смогут комфортно принимать и совершать звонки даже в часы пиковой нагрузки.

«Мы видим, что новые активно развивающиеся микрорайоны наращивают потребление услуг связи. Для их жителей доступ к сети 24/7 — это базовый минимум, который они ждут от своего оператора. Именно поэтому мы отслеживаем такие территории и оперативно реагируем, модернизируя существующую сеть и возводя новые объекты связи», — сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

Согласно аналитике оператора, больше всего трафика жители микрорайона используют в пятницу — в это время объем разговоров вырастает на 10% по сравнению со среднедневными значениями.

