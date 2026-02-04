«Гравитон» оснастила школы Брянской области современными принтерами

Компания «Гравитон», разработчик и производитель отечественной вычислительной техники, успешно завершила проект по поставке современных принтеров ГП2201 для 35 школ Брянской области. Поставка осуществлялась партнером «Гравитон» — компанией «Лаборатория безопасности». Проект реализован в рамках закупки, проведенной в строгом соответствии с требованиями Федерального закона №223-ФЗ.

Закупка оборудования стала частью программы по оснащению пунктов проведения экзаменов, сформированных на базе образовательных учреждений Брянской области. При выборе поставщика учитывались ключевые характеристики оборудования — скорость и качество печати, надежность в условиях интенсивного использования, энергоэффективность, а также совместимость с ИТ-инфраструктурой образовательных учреждений.

Принтеры «Гравитон» зарекомендовали себя как надежное и производительное решение, адаптированное под потребности образовательной среды. Благодаря эффективно организованной логистике и слаженной работе команды партнера, вся поставка была выполнена всего за 10 рабочих дней — от заключения контракта до доставки оборудования в школы.

«Мы гордимся тем, что продукция “Гравитон” вносит вклад в развитие цифровой инфраструктуры образования. Этот проект продемонстрировал, что при грамотном планировании и четкой координации можно обеспечить поставку оборудования высокого качества в максимально сжатые сроки. Мы благодарим БРЦОИ как организатора закупки и нашего партнера — “Лабораторию безопасности” — за доверие и эффективное сотрудничество», — сказал Роман Кохно, руководитель отдела периферийных устройств «Гравитон».

«Качество поставленной продукции “Гравитон” соответствует заявленным требованиям и характеристикам. Мы рады, что проект был завершен в срок, оборудование активно используется в школах региона. Слаженная совместная работа способствует развитию образовательной инфраструктуры Брянской области», — отметил представитель ГАУ БРЦОИ.