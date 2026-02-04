CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«АЛМИ Партнер» объявила о совместимости «АльтерОС» с ИИ-решениями Smart Engines

Компании «АЛМИ Партнер» и Smart Engines завершили комплексное тестирование операционной системы «АльтерОС» со всеми флагманскими программными продуктами Smart Engines. Результаты испытаний подтвердили, что решения могут использоваться в единой инфраструктуре без дополнительных доработок. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Совместимость подтверждает полноценную поддержку всей функциональности продуктов Smart Engines в среде «АльтерОС» и обеспечивает высокий уровень безопасности данных. Благодаря этому клиенты «АЛМИ Партнер» – федеральные и региональные организации, включая министерства и администрации регионов – смогут внедрить ИИ-системы для автоматического распознавания документов в собственную ИТ-инфраструктуру в качестве коробочного решения.

«АльтерОС» – российская операционная система на базе Linux, включенная в реестр отечественного ПО и сертифицированная ФСТЭК России. Система обеспечивает набор инструментов для администрирования, совместимость с отечественными и зарубежными прикладными программами, а также высокую производительность даже на маломощных устройствах.

В ходе тестовых испытаний специалисты компаний подтвердили совместимость ОС с ИИ-решением Smart ID Engine 2.0, предназначенным для распознавания и проверки подлинности паспортов и других удостоверений личности всех стран мира. Также в среде «АльтерОС» была подтверждена корректная работа программы Smart Document Engine для автоматического извлечения данных из разных шаблонов и типов первичных, бухгалтерских и учетных документов, Smart Code Engine – для распознавания MRZ, QR-кодов и банковских карт и Smart Text Engine – для извлечения печатной, рукопечатной и рукописной информации с фотографий и сканов.

«Автоматизация работы с документами – одно из ключевых условий повышения эффективности повседневных бизнес-процессов. Наши системы распознавания уже помогают компаниям по всему миру сокращать количество ошибок и существенно снижать операционные затраты на ввод и обработку данных. Мы последовательно развиваем совместимость решений Smart Engines с отечественными операционными системами, включая "АльтерОС". Это позволяет компаниям выстраивать полностью импортонезависимую ИТ-инфраструктуру и автоматизировать документооборот в удобной, защищенной и технологически суверенной среде», – отметил Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук.

«Мы стремимся к тому, чтобы наши заказчики могли без каких-либо ограничений выстроить и автоматизировать все рабочие процессы на нашей платформе. Благодаря совместимости с ИИ-решениями Smart Engines, теперь на базе "АльтерОС" можно оптимизировать потоковый ввод бухгалтерских или кадровых документов, выполнить распознавание паспорта и даже развернуть высокоточную антифрод-систему», – сказала Светлана Спирина, коммерческий директор «АЛМИ Партнер».

