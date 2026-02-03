YADRO успешно протестировала GigaChat на новых ИИ-серверах собственной разработки

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) объявила об успешной валидации работы on-prem-версии нейросетевой модели GigaChat от Сбера на платформе своего нового ИИ-сервера YADRO G4208P G3. Тестирование подтвердило готовность новых серверов к эксплуатации в корпоративных инфраструктурах с повышенными требованиями к производительности при работе с передовыми моделями искусственного интеллекта.

Тесты проводились группой компаний ЦРТ на базе операционных систем Astra Linux и Platform V SberLinux. В составе тестовой конфигурации использовались четыре графические карты, обеспечивавшие необходимый уровень производительности при работе с моделью. Пилотный проект подтвердил готовность серверов к работе с современными ИИ-нагрузками — от анализа больших данных до прикладного использования ML-решений.

Полученные результаты имеют особое значение для корпоративных заказчиков, заинтересованных в развертывании GigaChat в собственных центрах обработки данных. Для них дополнительным преимуществом является то, что серверы YADRO G4208P G3 включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Это подтверждает их соответствие критериям импортозамещения и позволяет использовать оборудование в проектах с особыми требованиями к локализации. Таким образом, приобретение on-prem-модели GigaChat органично сочетается с выбором ИИ-сервера YADRO, формируя комплексное отечественное решение для внедрения искусственного интеллекта в корпоративных и государственных инфраструктурах.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Ключевой запрос крупного бизнеса и госсектора — внедрение прогрессивных отечественных решений на основе генеративного искусственного интеллекта. Актуальный тренд — внедрение облачных решений, но при повышенных требованиях к безопасности формируется спрос на on-prem-внедрения — установку в закрытый контур организаций. Появление полноценной российской GPU-платформы помогает удовлетворить такой спрос. Результаты тестирования on-prem-модели GigaChat c cерверами YADRO позволили нам убедиться в их совместимости и высокой эффективности, а главное — открыть для всех наших клиентов комплексное решение, включающее нейросетевую модель Сбера GigaChat и инфраструктуру YADRO для безопасного внедрения новейших GenAI-решений».

Павел Егоров, директор по продуктам компании YADRO: «Растущий интерес бизнеса к внедрению искусственного интеллекта в ключевые процессы всё чаще приводит участников ИТ-рынка к осознанию необходимости развёртывания генеративных и корпоративных моделей в собственных инфраструктурах. Для этого требуются производительные и надёжные решения, адаптированные для быстрого и безопасного внедрения в существующую ИТ-среду. Успешная интеграция GigaChat с нашими серверами показала, что такие задачи уже могут эффективно решаться на базе отечественного оборудования: архитектура нового ИИ-сервера YADRO обеспечивает высокую производительность и стабильность при длительных нагрузках, а гибкая конфигурация позволяет адаптировать систему под конкретные требования. Развивая такие проекты, в партнёрстве с ведущими игроками рынка мы формируем устойчивую технологическую базу, которая позволяет отечественным решениям уверенно конкурировать и развиваться на уровне мировых стандартов».