СХД Utinet Prostor 4000 включена в реестр Минпромторга

Компания Utinet сообщила о том, что система хранения данных начального уровня Utinet Prostor 4000 включена в реестр Министерства промышленности и торговли РФ. Запись в реестре распространяется на 16 различных конфигураций. Об этом CNews сообщил представитель Utinet.

Официальное подтверждение статуса российского продукта для Utinet Prostor 4000 открывает возможности для применения оборудования в проектах, где важна страна-производитель, включая госзакупки, объекты КИИ и организации с особыми требованиями.

Полученный статус — значимое свидетельство качества и российского происхождения СХД. Prostor 4000 ориентирована на широкий спектр задач: от виртуализации и управления базами данных до хранения файлов и создания архивов. Она оптимальна для малого и среднего бизнеса, а также для филиалов крупных компаний, нуждающихся в простой, производительной и стабильной ИТ-инфраструктуре.

«Включение Utinet Prostor 4000 в реестр Минпромторга — это закономерный этап в развитии нашей линейки систем хранения. Это доказывает, что мы предоставляем рынку не только аппаратное обеспечение, а полностью верифицированное отечественное решение, готовое к работе в самых разных отраслях», — отметил Виктор Гурманский, директор по работе со стратегическими партнёрами Utinet.

В серию СХД Utinet Prostor 4000 входят следующие модели: СХД Utinet Prostor 4024A / 4024T, СХД Utinet Prostor 4048A / 4048T, СХД Utinet Prostor 4048A / 4048T, СХД Utinet Prostor 4132A / 4132T.

Серия в наличии на складе и доступна к заказу.