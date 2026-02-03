ГАУ РК «Центр информационных технологий» автоматизировало процессы с помощью российской RPA-платформы Sherpa RPA

Государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр информационных технологий» реализовало комплексный проект по внедрению технологии роботизации процессов (RPA) на базе отечественной платформы Sherpa RPA с интеграцией решений искусственного интеллекта. Гибридный подход RPA+ИИ позволил автоматизировать интеллектуальные задачи: от транскрибации видеопотоков с применением нейросетей до автоматического распознавания и валидации документов.

Центр информационных технологий Республики Коми, отвечающий за ИТ-инфраструктуру госучреждений региона, столкнулся с задачами, требующими не просто автоматизации рутинных операций, но и интеллектуальной обработки данных: транскрибация видеоконтента, распознавание документов, миграция данных между несопряженными системами. Для решения этих задач специалисты ЦИТ выбрали платформу Sherpa RPA с возможностью интеграции ИИ-компонентов.

«Отечественная платформа Sherpa RPA отличается удобным визуальным конструктором сценариев, не требующим навыков программирования, что делает ее доступной для пользователей без технической подготовки. Sherpa RPA также предлагает профессиональные функции, такие как расширенная система логирования, гибкий планировщик задач и поддержка работы в виртуальных средах. Благодаря внедрению программных роботов RPA нам удалось значительно повысить эффективность бизнес-процессов, сократить время на выполнение рутинных и ресурсоёмких задач, минимизировать количество ошибок, связанных с человеческим фактором», – сказал Антон Давыдов, технический директор ГАУ РК «ЦИТ».

Центральным кейсом стал мониторинг региональных СМИ. Екатерина Дрождь, руководитель направления в ЦИТ, сказала: «Наш сотрудник в течение дня должна была запускать транскрибацию видеопотока с 11 региональных ТВ-каналов. Теперь робот самостоятельно берет видеоссылку, транскрибирует её с применением нейросетей, причем значительно быстрее человека, и кладет результаты в базу данных. Мы используем различные модели искусственного интеллекта для повышения качества распознавания речи. Это полностью высвободило сотрудника для других задач».

Интеллектуальная автоматизация проявилась и в работе с первичной бухгалтерской документацией. Робот не просто проверяет реквизиты входящих документов в системе «Диадок» – он распознает обязательные реквизиты документа, сверяет их с информацией в «1С», выявляет несоответствия и автоматически формирует содержательные комментарии ответственным лицам о найденных ошибках. Это требует понимания контекста и бизнес-логики, что выходит за рамки классической RPA.

С помощью роботов ЦИТ также смог перенести более 17,5 тыс. документов со старой системы электронного документооборота в новую, автоматизировал сбор архивов республиканских печатных изданий с различных ресурсов.

Команда ЦИТ разработала решение для автоматизированного тестирования конфигурации «1С:БГУ 2.0». Результаты работы опубликованы в научном журнале «ИТ Арктика», где Никита Тарабукин, Екатерина Дрождь и Дмитрий Найда описали технические аспекты создания программного робота для проверки работоспособности системы после обновлений.

«Проект ЦИТ демонстрирует следующий этап развития автоматизации – когда RPA интегрируется с искусственным интеллектом для решения действительно сложных задач, – сказал Константин Артемьев, основатель и генеральный директор Sherpa Robotics. – Транскрибация видео с применением нейросетей, интеллектуальное распознавание и валидация документов – это уже не просто имитация действий пользователя, а настоящая когнитивная автоматизация».

В организации, управляющей ИТ-инфраструктурой госучреждений региона, гибридный подход RPA+ИИ стал ключевым инструментом цифровой трансформации. Опыт ЦИТ показывает, что российские решения готовы обеспечивать не только базовую автоматизацию, но и интеллектуальную обработку данных в государственном секторе.