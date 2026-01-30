CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

YADRO выпускает обновление СХД для резервных копий TATLIN.BACKUP для гибкого и эффективного управления ресурсами

Компания YADRO представила обновленную версию специализированных корпоративных систем для хранения и восстановления резервных копий TATLIN.BACKUP v1.4.

Главным нововведением релиза стала функция квотирования виртуальной файловой системы (VFS) для совместного использования. Теперь разные пользователи и команды работают с выделенными ресурсами независимо друг от друга, а данные надежно защищены от чужих ошибок. Квота назначается на конкретную VFS и ограничивает объем записываемых данных — по исходному размеру до дедупликации и сжатия, без учета реально занимаемого места на диске. В настройках VFS доступно создание мягких и жестких квот.

Также в обновлении улучшены управление и мониторинг, чтобы повысить удобство пользования системой, включая добавление возможности выбора событий для регистрации в журнал аудита и их отправки на удаленный сервер администраторами безопасности.

Среди других нововведений — возможность перевода системы в режим соответствия требованиям ФСТЭК. Режим будет активироваться на производстве для выпуска систем, сопровождаемых сертификатом соответствия ФСТЭК.

Еще одна важная часть этого обновления — в режиме предварительного тестирования стала доступна специализированная система хранения резервных копий старшего уровня TATLIN.BACKUP.L, ориентированная на самые требовательные ИТ-инфраструктуры.

«Новый релиз напрямую отвечает на запрос корпоративных заказчиков, предоставляя инструменты для изоляции и детального контроля ресурсов в многопользовательских средах.

Эти функции усиливают позиции TATLIN.BACKUP как единой универсальной платформы, которая уже доказала свою надёжность в инфраструктурах клиентов, эффективно справляясь с различными сценариями использования и обеспечивая сохранность критических данных.

В планах развития линейки на текущий год — выпуск старшей модели, ориентированной на среды с повышенными требованиями к отказоустойчивости», — отметил Владислав Леонтьев, менеджер продукта TATLIN.BACKUP в компании YADRO.

Сейчас инженерная команда TATLIN работает над следующим релизом v1.5, в котором продолжится работа над моделью TATLIN.BACKUP.L, а также будут реализованы функционал репликации между системами TATLIN.BACKUP и ускорение восстановления последней копии.

