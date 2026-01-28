«Системный софт»: рынок инженерного ПО в России вырос на 20%

По итогам 2025 г. российский рынок инженерного программного обеспечения (ПО) составил порядка 50–55 млрд руб., показав рост примерно на 20%. Наилучшая динамика была отмечена в сегментах САПР, PLM/PDM и BIM. Об этом CNews сообщили представители компании «Системный софт».

В 2026–2027 гг. положительная динамика рынка сохранится при условии относительной макроэкономической стабилизации и восстановления инвестиционной активности. Основной рост придется на сегменты PLM/PDM, BIM, аналитики, цифровых двойников и ИИ-модулей, а также решений, связывающих инженерное ПО с управлением производством. Такую оценку и прогноз дают эксперты компании «Системный софт».

По словам экспертов компании «Системный софт», в 2025 г. рост российского рынка инженерного ПО во многом был обусловлен импортозамещением, усиленным санкционными ограничениями и мерами господдержки. Эти факторы ускорили переход крупных промышленных компаний и госсектора на отечественные решения. Одновременно рынок получил импульс за счет технологического развития: расширялась функциональность продуктов, появлялись новые игроки и сценарии применения. Дополнительный спрос формируется за счет долгосрочных программ цифровизации производства, прежде всего в промышленности и государственном секторе, а также регуляторных требований, ограничивающих использование иностранного ПО в критической инфраструктуре.

«Рынок инженерного ПО в России продолжает восстановление и развитие после периода структурных изменений. По сравнению с предыдущим годом он вырос примерно на 20%, составив около 50-55 млрд руб. Наиболее активно росли сегменты САПР, PLM/PDM и BIM. Темпы роста в 2026 году будут во многом зависеть от макроэкономической ситуации и инвестиционной активности заказчиков», — сказал Дмитрий Детенков, руководитель Управления САПР компании «Системный софт».

Крупнейшим сегментом рынка, формирующим его основу, продолжает оставаться САПР. При этом рынок заметно смещается в сторону комплексных подходов: устойчиво растет спрос на PLM- и PDM-решения, что отражает переход компаний от точечной автоматизации к управлению жизненным циклом изделия и данными. Уверенную положительную динамику демонстрируют BIM-системы — во многом за счет масштабных строительных и инфраструктурных проектов, включая инициативы с государственным участием. Дополнительный вклад в рост рынка обеспечивают MES и производственные решения, развитие которых ускоряется благодаря интеграции с ERP и задачам промышленной цифровизации.

При очевидной положительной динамике, развитие рынка сдерживается рядом системных факторов. Среди них — высокая стоимость финансирования и сохраняющаяся макроэкономическая неопределенность. Отрасль также сталкивается с острым дефицитом квалифицированных специалистов, способных разрабатывать и внедрять инженерное программное обеспечение. Несмотря на активный рост отечественных разработок, в ряде технологически сложных направлений они пока уступают мировым лидерам, что требует значительных инвестиций в НИОКР. Дополнительным вызовом остается высокий уровень нелегального использования ПО.

В 2025 г. заметно изменились приоритеты заказчиков: рынок вышел из фазы экстренного импортозамещения и перешел к формированию долгосрочных стратегий цифровизации. На этом фоне усилился интерес к решениям для управления проектами и сквозного контроля процессов.

В сегменте CAD/ТИМ, где представлено большое количество зрелых продуктов, фокус заказчиков постепенно смещается от расширения функциональности к экономике внедрения и оптимизации совокупной стоимости владения. Это связано как с высокой стоимостью финансирования, так и с пересмотром инвестиционных программ. В то же время сегмент управления данными и строительными проектами остается менее зрелым: он активно развивается, привлекая новых игроков и быстро наращивая функционал. Процессы выбора и внедрения таких решений носят проектный характер, требуют детального сравнения подходов и сопровождаются значительным объемом консалтинговых и интеграционных услуг.

Экосистема интеграторов и пользовательских сообществ в сегменте ПО для управления строительством пока находится на стадии формирования, что сохраняет высокую роль вендоров в проектах. В течение 2025 г. отмечался рост их активности в развитии партнерских каналов и экосистемы в целом.

В 2026 г. ожидается дальнейшее усиление технологических трендов, связанных с внедрением ИИ и машинного обучения для ускорения проектирования и анализа, а также с развитием генеративного проектирования. Активное развитие получат цифровые двойники и интеграция с IoT, расширяющие возможности аналитики и управления производством. По-прежнему будут востребованы платформенные решения, объединяющие проектирование, визуализацию и симуляцию в едином цифровом контуре.

В среднесрочной перспективе рынок сохранит положительную динамику при условии относительной макроэкономической стабилизации и постепенного восстановления инвестиционной активности. Основными драйверами роста станут сегменты PLM/PDM, BIM, аналитики, цифровых двойников и ИИ-ориентированных модулей, а также решения на стыке инженерного ПО и управления производством.