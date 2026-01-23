CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Пермяки стали чаще выбирать смартфоны корейских и китайских брендов

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала рынок смартфонов в Пермском крае по итогам 2025 г. в своей розничной сети. По результатам года Xiaomi и Samsung заняли лидирующие позиции по продажам смартфонов в штуках — на них пришлось 26% и 15% соответственно от общего объёма продаж. В то же время основная доля выручки на рынке по-прежнему формируется за счёт смартфонов бренда Apple, на которые пришлось 29% продаж в денежном выражении. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам 2025 г. бренд Xiaomi сохранил лидерство по количеству проданных смартфонов, оставшись самым массовым на пермском рынке. Samsung показал наиболее заметный рост, увеличив долю и в штуках, и в деньгах. Смартфоны брендов Huawei (12,1%) и Realme (10,4%) продолжили конкуренцию за массовую аудиторию, постепенно сократив разрыв с лидерами. Apple продолжает лидировать в денежном выражении за счёт высокой средней стоимости устройств.

Самым востребованным смартфоном в Пермском крае по итогам 2025 года стал Xiaomi Redmi A5 64Gb, на который пришлось 6,7% всех продаж в штуках. Далее следуют Huawei Nova Y72S (4,3%) и Xiaomi Redmi A5 128Gb (3,6%). При этом по выручке традиционно лидируют смартфоны от бренда Apple.

В целом по стране, одним из заметных изменений 2025 г. на рынке стал рост доли смартфонов среднего ценового сегмента (20-40 тыс. руб.). Таким образом, каждый пятый проданный в России смартфон относится к среднему сегменту. Параллельно в 2025 г. рос интерес и к устройствам стоимостью 40–60 тыс. руб., доля которых увеличилась с 4% до 5% в штуках. При этом сегмент смартфонов стоимостью до 10 тыс. рублей остался самым большим и составил более трети всех продаж в стране.

