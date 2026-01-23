CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Облачный провайдер корпорации ITG запустил первую площадку в Китае на базе дата-центра SeaArea Shenzhen

Корпорация ITG объявила о запуске первой облачной площадки ITGlobal.com в Китае на базе дата-центра SeaArea Shenzhen в Шэньчжэне. Локация предназначена для российских и русскоязычных компаний, ведущих бизнес на китайском рынке с зарегистрированным юридическим лицом в КНР. Об этом CNews сообщили представители ITG.

Новая площадка ITGlobal.com в Китае позволяет размещать ИТ-инфраструктуру в полном соответствии с требованиями местных регуляторов. Это одно из ключевых условий работы на китайском рынке. Запуск ЦОД расширяет возможности для компаний из ритейла, электронной коммерции, производства и логистики. Им становится проще выстраивать ИТ-ландшафт с локальным размещением и доступом к облачным ресурсам. В Китае доступен весь портфель сервисов ITGlobal.com, включая публичное и частное облако на базе VMware, GPU Cloud для задач искусственного интеллекта, Managed IT и круглосуточную техническую поддержку на русском языке.

«Корпорация ITG фокусируется на поддержке бизнеса с русскими корнями на международных рынках. Выход в Китай продолжает эту стратегию. Мы сохраняем для клиентов привычный формат работы: русскоязычную техническую поддержку, прозрачный биллинг и полный набор сервисов, доступных в других наших локациях. Китай — одно из ключевых направлений для компаний из России, поэтому мы приняли решение о запуске площадки именно здесь. Уже сейчас мы видим устойчивый спрос со стороны бизнеса на это направление», — отметил Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

Дата-центр SeaArea Shenzhen, расположенный в районе Лунган (Шэньчжэнь, Китай), является ключевым объектом инфраструктуры Henggang Data в Южном Китае. ЦОД спроектирован и построен как дата-центр мирового класса с высокими стандартами безопасности и доступности, соответствует уровню Tier III. SeaArea Shenzhenр устойчив к землетрясениям до 8 баллов и обеспечивает круглосуточную поддержку.

«Выбор дата-центра SeaArea Shenzhen для нашей облачной площадки в Китае — стратегическое решение, где одним из ключевых критериев стало расположение. Шэньчжэнь — крупнейший технологический центр Китая, он находится в непосредственной близости к Гонконгу и является важнейшим узлом для компаний, работающих на азиатских рынках. Здесь сосредоточены производственные мощности крупнейших мировых компаний и быстрорастущих технологических стартапов. Мы считаем это идеальным местом для экспансии наших клиентов в регионе. Дополнительное преимущество для нас — близость к производствам наших вендоров: это сокращает логистические цепочки, ускоряет поставки оборудования и позволяет быстро масштабировать инфраструктуру для клиентов», — отметил Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITGlobal.com.

