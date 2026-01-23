CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

LUUK и РТУ МИРЭА объявляют о запуске научно-практического партнерства в области искусственного интеллекта

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на подготовку кадров, развитие прикладных ИИ-решений и реализацию совместных исследовательских проектов, в том числе в сфере здравоохранения. Об этом CNews сообщили представители LUUK.

В рамках партнерства планируются разработка и тестирование технологий искусственного интеллекта, интеграция платформы LUUK в программы Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, создание новых образовательных треков и проведение совместных исследований.

Сотрудничество организаций станет частью долгосрочной стратегии по развитию прикладного ИИ и укреплению взаимодействия науки и бизнеса в России.

Павел Иванов, руководитель по продукту LUUK: «Для LUUK это партнерство имеет стратегическое значение. Мы последовательно выстраиваем экосистему, где искусственный интеллект становится инфраструктурой бизнеса и общества. Сотрудничество с РТУ МИРЭА позволяет нам объединить прикладную технологическую экспертизу с фундаментальной научной школой. Это дает возможность не только развивать наши продукты, но и формировать будущих специалистов, которые будут работать с ИИ-архитектурой как с базовым инструментом цифровой экономики».

