«ЭРА-ГЛОНАСС» передала спасателям более 550 тысяч вызовов при ДТП

Только за первые три недели 2026 г. «ЭРА-ГЛОНАСС» обработала свыше семи тыс. сообщений. Более 6,5 тыс. из них поступили в автоматическом режиме при тяжелых ДТП, когда высок риск того, что водители или пассажиры не могут вызвать на помощь самостоятельно. Автовладельцы также часто сами нажимают на кнопку SOS не только при ДТП, но и для сообщений о различных происшествиях в пути: пожарах, правонарушениях и природных катаклизмах. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«За каждым аварийным вызовом из более чем полумиллиона сообщений стоят истории спасения, взаимопомощи на дорогах, заботы о своих родных и близких. Мы постоянно развиваем систему и внедряем технологии искусственного интеллекта для сохранения высокой надежности и скорости обработки. Сегодня к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено более 13,3 млн автомобилей, эффективность системы повышается ежегодно с приростом автопарка. Ожидаем, что за 2026 год количество произведенных и ввезенных машин, оснащенных кнопками SOS, увеличится более чем на миллион транспортных средств», — сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Интеграция со всеми региональными Системами-112 позволяет в среднем за 19 сек передать спасателям точные координаты и данные о транспортных средствах. Это критически важно для соблюдения правила «золотого часа» в медицине катастроф: помощь в первые 60 мин увеличивает шансы на сохранение жизни и здоровья в разы.

Первый в истории «ЭРА-ГЛОНАСС» аварийный вызов был зафиксирован в черте Ростова-на-Дону. Службы экстренного реагирования через несколько минут прибыли на место происшествия, при этом пострадавший водитель не успел прийти в себя после столкновения. Эффективность «ЭРА-ГЛОНАСС» подтверждается историями спасения, которые рассказывают сами автомобилисты.

Водитель такси из Санкт-Петербурга Егор попал в серьезное ДТП на Кольцевой автодороге. «Впечатлило, как четко и быстро отработала «ЭРА-ГЛОНАСС», буквально через секунд десять в салоне раздался голос оператора. Он задал быстрые и четкие вопросы – есть ли пострадавшие, есть ли в машине беременные или инвалиды, есть ли разлив топлива, и не создаем ли мы помехи движению», – сказал автовладелец.

Ранее «ЭРА-ГЛОНАСС» спасла водителя легковушки, сорвавшейся с 50-метрового обрыва в пригороде Сочи. При этом точные координаты автомобиля сыграли решающую роль — машина оказалась вне зоны видимости. Спасатели подняли пострадавших с применением альпинистского снаряжения.

«ЭРА-ГЛОНАСС» вносит вклад в повышение безопасности семейных путешествий по России. Так, год назад, во время поездки с детьми в Териберку, автомобиль Натальи Герасимовой оказался заблокирован в снежном плену. «Наши телефоны были без связи. Нажав кнопку SOS, с нами за секунды связался оператор, мы описали подробности нашей ситуации. В течение получаса на помощь пришёл грейдер, пробил дорогу и освободил нас из снежного плена. Благодаря «ЭРА-ГЛОНАСС» сбылась моя мечта — я с детьми увидела китов, стоя на борту корабля, идущего по водам Северного Ледовитого океана», — сказала Наталья.

При массовых ДТП с помощью данных от «ЭРА-ГЛОНАСС» спасители могут заранее спрогнозировать возможное число пострадавших и рассчитать необходимое меры реагирования. Месяц назад в Коврове на трассе М-7 «Волга» столкнулись сразу 10 транспортных средств — несколько большегрузов и легковых автомобилей, некоторые из них вылетели в кювет и перевернулись. Первым спасателям прошел сигнал от «ЭРА-ГЛОНАСС», экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и госпитализировали пострадавших.