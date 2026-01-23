CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

Cloud.ru и Raft запустили сервис «ИИ-консьерж»

Провайдер облачных и ИИ-сервисов Cloud.ru и ИИ-разработчик Raft запустили облачного виртуального помощника для автоматизации работы с клиентами в отелях. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Сервис «ИИ-консьерж» бронирует номера и подтверждает заявки, отвечает на вопросы гостей, помогает с дополнительными сервисами и сбором отзывов, беря на себя рутинные задачи персонала. Общение с гостями проходит через популярные каналы, например, чат-бот в Telegram и Max, а также голосового ассистента на телефонной линии.

Для работы сервиса применяются цифровая среда Evolution AI Factory и инфраструктурные сервисы Cloud.ru. В результате заказчики получают доступ к современным языковым моделям, таким как GigaChat, Qwen, DeepSeek по максимально доступным ценам.

Архитектура сервиса построена на Kubernetes и масштабируется под сезонные нагрузки или рост бизнеса, а для его подключения не требуется своя ИT-инфраструктура с дорогостоящим GPU-оборудованием. Цена решения рассчитывается индивидуально под проект и складывается из стоимости разработки и внедрения, а также ежемесячных платежей за потребляемые облачные ресурсы. Например, стоимость вычислительных мощностей и LLM по токенам для ИИ-ассистента по сбору отзывов в облаке составляет порядка 40-50 тыс. руб. в месяц, а более продвинутое решение с возможностью бронирований и upsell (допродажи) услуг и выделенным GPU обойдется отелю в сумму около 200 тыс. руб.

«ИИ-консьерж» интегрируется с PMS-системами и другими системами отеля, имеющими открытый API, настраивается под конкретный бизнес и учитывает задачи городских гостиниц, курортов и апарт-отелей. За разработку и внедрение ИИ-решения, адаптированного под специфику отеля, в рамках партнерства отвечает компания Raft.

«Результаты применения AI в отелях показали, что среднее время ответа гостю сокращается с 5-10 минут до 10-20 секунд, что в десятки раз быстрее, чем в колл-центре, а уровень удовлетворенности гостей достигает 90%. Среди реальных показателей внедрений: увеличение среднего чека на 15–20% и доли положительных отзывов на 40–50%», — сказал директор по развитию и инновациям Raft Андрей Матвиец .

«Сервисы среды AI Factory делают ресурсы для создания AI-решений любой сложности доступными. Например, сервис ML Inference для запуска ML-моделей на облачных мощностях с GPU динамически реагирует на изменения нагрузки — позволяет быстро наращивать ресурсы в часы пик и экономить их в спокойные периоды за счет автоматического масштабирования. Это дает бизнесу значительную экономию без ущерба для производительности», — сказал технический эксперт по облачным технологиям Cloud.ru Александр Константинов.

Работа с данными гостей соответствует всем требованиям 152-ФЗ. Их передача полностью зашифрована по актуальным протоколам безопасности, а записи разговоров анонимизируются и хранятся не более 30 дней. Доступность сервиса — 99,95% по SLA.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

Почти половина кибератак на российский бизнес в 2025 году была успешной

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

Китайские спутники научились нападать на спутники Starlink и лишать их ресурса в орбитальных битвах

Андрей Нестеров, Пулково: Чем дольше тянешь с уходом от SAP, тем дороже внедрение

Сбербанк прибрал к рукам почти половину гигантского российского производителя микроэлектроники

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще