Жители 15 российских городов получили доступ к парковочным сервисам без мобильного интернета

Разработчики компании «Городские технологии» (входит в дивизион «Росатома» – «Росатом Инфраструктурные решения», РИР) расширили функционал мобильного приложения «Горпарковки», сделав его максимально устойчивым к перебоям связи. Впервые в российских парковочных сервисах реализована технология, позволяющая пользователям сохранять доступ к ключевым функциям, в том числе оплачивать стоянку даже в условиях полного отсутствия мобильного интернета.

На сегодняшний день приложение «Горпарковки» используется для поиска и оплаты парковок жителями 15 городов России, включая Казань, Новосибирск, Ставрополь, Анапу и Воронеж. При первых признаках отсутствия стабильного соединения приложение автоматически предлагает перейти в офлайн-режим. В этом режиме оплата производится через USSD-команды — технологию, которая работает по стандартному голосовому каналу GSM и доступна при отсутствии мобильного интернета. Экран с предложением появляется мгновенно, его можно закрыть для продолжения работы в обычном режиме, а состояние сохраняется даже при перезапуске приложения.

Решения для организации парковочного пространства — это продолжение работы по развитию технологий «Умного города». В данных проектах «Городские технологии» выступают в качестве производителя оборудования, разработчика программного обеспечения и эксперта по внедрению. Оператором парковочного пространства являются структуры муниципалитетов. Организация парковок позволяет снизить количество пробок, особенно в центральной части, и повысить уровень комфорта для автомобилистов и пешеходов. На счету компании десятки проектов умного транспорта в 23 городах России и СНГ с применением собственных программных и аппаратных продуктов.

