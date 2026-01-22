«Платформа Боцман» признана лучшей российской Kubernetes-платформой для ИИ и машинного обучения по версии CNewsMarket

Компания «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») сообщает о первом месте в отраслевом рейтинге российских Kubernetes-платформ для задач искусственного интеллекта и машинного обучения, составленном аналитиками ИТ-портала CNewsMarket. По результатам оценки решение заняло лидирующую позицию с итоговым показателем в 380 баллов, значительно опередив другие отечественные предложения.

В публикации подчеркивается, что стремительное развитие ИИ-технологий постоянно повышает требования к вычислительной инфраструктуре, делая Kubernetes ключевой технологией для эффективного масштабирования подобных нагрузок. Согласно методологии исследования, общий балл каждого продукта формируется по нескольким ключевым направлениям.

Основой лидерства стала продвинутая функциональность для работы с машинным обучением и графическими ускорителями. Платформа комплексно поддерживает все значимые сценарии промышленного ML, связанные с GPU: от автоматического обнаружения соответствующих узлов и управления драйверами до поддержки высокоскоростного интерфейса NVLink и гибкого управления ресурсами MIG. Особое внимание эксперты уделили уникальным возможностям, таким как динамическое перераспределение GPU-узлов между кластерами Kubernetes и автоматическое масштабирование кластеров под ML-нагрузки на основе бизнес-метрик. Эти функции дают практическое преимущество в эксплуатации, позволяя быстро и без простоев перераспределять дорогостоящие вычислительные мощности между командами и проектами.

Высокую оценку также обеспечила зрелость встроенных инструментов и экосистемы платформы. Аналитики отметили наличие полноценных решений для CI/CD, мониторинга и управления, а также специализированных компонентов ML-стека. Особо были выделены функции, ускоряющие вывод ИИ-продуктов в промышленную эксплуатацию, включая оповещение об аномалиях в процессах обучения, low-code-конструктор ИИ-агентов и встроенные возможности для создания решений на базе RAG и векторных баз данных.

Значительный вклад в итоговый результат внесли показатели безопасности и отказоустойчивости. Платформа получила высокие баллы за поддержку изоляции GPU-ресурсов на уровне проектов, возможность работы в изолированном контуре, а также автоматическое резервное копирование состояния моделей. Составители рейтинга также учли совместимость с отечественными операционными системами и наличие продукта в реестре Минцифры РФ, что критически важно для применения в регулируемых отраслях.

«Для нас победа в этом рейтинге — это подтверждение, что рынок ожидает от Kubernetes-платформы не просто базовой оркестрации, а полноценной, зрелой среды для промышленного ИИ. Среда, где ключевыми критериями являются контроль ресурсов, надежность, безопасность и предсказуемость эксплуатации на любой инфраструктуре. Мы продолжим развивать «Платформу Боцман» как технологический фундамент для полного цикла жизни ML-приложений, чтобы наши заказчики могли быстрее внедрять модели и эффективнее использовать свои вычислительные мощности», — сказал Игорь Сорокин, коммерческий директор платформ GitFlic и «Боцман».