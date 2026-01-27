В России рекордно быстро исчезают отделения банков. Россиян принудительно переводят в чаты, где операторов можно ждать часами

В 2025 г. российские банки закрыли рекордное число отделений. По всей стране их стало меньше почти на 2000. Это означает, что многим россиянам придется или дольше ехать до пока открытого отделения, или полностью переходить в чат с техподдержкой для решения своих вопросов. При этом крупные суммы денег чат выдать не сможет, а иногда ответа операторов приходится ждать часами.

Закрыто. Приходите никогда

В 2025 г. по всей России было закрыто в общей сложности около 1700 отделений российских банков, гласит статистика Центробанка. За последние шесть лет это один из рекордных показателей по стране – хуже было лишь в 2021 г., когда закрылось немногим более 1700 представительств российских банков.

Иными словами отечественные финорганизации не только не развивают собственную сеть офисов, но и стараются как можно скорее избавиться от нее. Лучше всех в этом преуспел Сбербанк – самый крупный российский банк, клиентская база которого – около 111 млн человек. Это количество в 2025 г. озвучил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов.

Как пишут «Известия», из всей массы закрытых в 2025 г. отделений свыше половины принадлежали Сбербанку. Он расправился с более чем 900 отделениями. Для сравнения, годом ранее Сбербанк закрыл почти вдвое меньше офисов.

На пути к цифровому будущему

Банки стремятся цифровизировать свои услуги и берут пример с «Т-банка». Он с самого начала не имел ни единого офиса и контактирует с клиентами исключительно через курьеров (они привозят документы и карты) и службу поддержки.

Сбербанк Сбербанк избавляется от отделений быстрее конкурентов

Судя по всему, банки не намерены останавливаться на достигнутом. Они наращивают темпы закрытия отделений – в 2025 г. их было закрыто в 3,6 раза больше, чем в 2024 г.

В январе доковидного 2019 г. по всей России числилось около 30 тыс. работающих отделений банков. Семь лет спустя, в начале 2026 г., их осталось около 22,3 тыс.

Важно подчеркнуть, что офисы банков представлены не только в крупных российских городах, но и в небольших населенных пунктах. Чем меньше город, тем меньше в нем отделений, и тем больнее бьет по жителям их закрытие

Свято место пусто не бывает

Не все банки решили копировать Сбербанк. Например, в 2025 г. искать ближайшее отделение стало проще клиентам ВТБ, «Новикома», «Дом.РФ» и ряда других банков.

Все они нарастили количество офлайн-офисов, но, раз общее их число по стране сократилось, новых точек было открыто гораздо меньше, чем закрыто старых.

Банк ВТБ сообщил CNews, что он видит устойчивый спрос на работу офисов. Его представители заявили, что развитие офисной сети – часть стратегии ВТБ. Если в 2024 г. у банка было 165 офисов, то в 2025 – 440, «в том числе, за счет крупных региональных объектов в Омске, Самаре, Владивостоке и других городах».



Некоторые банки начинают открывать мини-офисы. Так поступает, например, банк «Санкт-Петербург» – в его активе теперь есть «офисы облегченного формата», пишут «Известия».

Важно подчеркнуть, что далеко не все операции можно проделать в приложении банка. Например, некоторым клиентам могут оперативно потребоваться различные справки на бумажном носителе, и ждать курьера у них нет времени.

«Большинство визитов связано со сложными сделками, требующими личного присутствия, например с оформлением ипотеки, а также со снятием крупных сумм наличных», — сказал изданию директор департамента розничных продуктов «Новикома» Иван Беляев.

Банки против россиян

Нельзя забывать также, что в России с весны 2025 г. регулярно отключают мобильный интернет. объясняя это защитой граждан от беспилотников. На начальном этапе выключали вообще все – даже приложения банков. Позже появились белые списки, в них добавили приложения банков. И все это происходило на фоне закрытия их офисов – россияне приходили к месту, где раньше располагалось отделение их банка и видели закрытые двери или нового арендатора помещения.

Наряду с этим банки стремительно сокращают еще и количество банкоматов. Для примера, к 1 октября 2019 г. их было 199,6 тыс., а шесть лет спустя, в октябре 2025 г., осталось лишь 132,9 тыс. (статистика Центробанка). CNews писал, что к ноябрю 2025 г. Россия откатилась на 15 лет назад по числу банкоматов в стране.

А с января 2026 г. россиянам начали массово блокировать счета и карты из-за безобидных переводов. Банки вдвое (с 6 до 12) увеличили количество признаков мошенничества и теперь блокируют счета даже тем, кто никогда не был замешан в махинациях. Как сообщал CNews, счет идет на миллионы карты и счетов.

Разблокировать счет через чат или телефонную поддержку далеко не всегда представляется возможным, и приходится идти в офлайн-отделение, число которых стремительно сокращается.

«Посещение офисов может потребоваться при подозрении, что человек действует под влиянием мошенников, – это нужно, чтобы сохранить его деньги», – заявили изданию представители ВТБ.