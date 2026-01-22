МТС открыла предзаказ на планшет Huawei MatePad 11,5 S

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad 11,5 S, оснащенный инновационным экраном с технологией PaperMatte для защиты зрения, передовыми ИИ-решениями в приложении «Блокнот» и умной магнитной клавиатурой. Предзаказ уже можно оформить в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Планшет доступен в зеленом и космическом сером цветах. В период предзаказа, который продлится с 22 по 29 января, при покупке Huawei MatePad 11,5 S пользователи получат в подарок стилус Huawei M-Pencil 3, мышь и один год дополнительной гарантии.

Стоимость новинок в МТС: Huawei MatePad 11,5 S 12 + 256 ГБ PaperMatte с клавиатурой – 45,99 тыс. руб.; Huawei MatePad 11,5 S 12 + 256 ГБ (космический серый) с клавиатурой – 40,99 тыс. руб.

«По итогам 2025 г. планшеты Huawei занимают 41% продаж в штуках в розничной сети МТС, что подтверждает высокий спрос со стороны покупателей. Пользователи выбирают устройства Huawei за сочетание производительности, продуманных сценариев для учебы и работы, а также технологий, ориентированных на комфорт и заботу о зрении. Мы уверены, что новый Huawei MatePad 11,5 S укрепит эту позицию и станет одним из самых востребованных планшетов в своем сегменте», – сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

О Huawei MatePad 11,5 S

Huawei MatePad 11,5 S предназначен для учебы, быстрого выполнения рабочих задач и творчества. Устройство оснащёно 11,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2,8K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 500 нит. Версия с экраном PaperMatte использует технологию нанотравления, снижающую блики и создающую эффект письма на бумаге, что повышает комфорт при работе и обучении. Huawei MatePad 11,5 S выполнен в цельнометаллическом корпусе толщиной 6,1 мм и весом 515 г. Аккумулятор ёмкостью 8 800 мА·ч поддерживает быструю зарядку Huawei SuperCharge мощностью 40 Вт.

Планшет Huawei MatePad 11,5 S поддерживает аксессуары Huawei M-Pencil Pro с технологией NearLink и умную магнитную клавиатуру. Клавиатура поддерживает три режима использования и оснащена клавишами с ходом 1,5 мм и размером 15 мм, обеспечивающими комфортный набор текста.

Устройство отличается высокой производительностью. В приложении «Блокнот» реализованы ИИ-функции, включая распознавание и решение уравнений для обучения, синхронизацию текста и аудио, общий буфер обмена между устройствами и работу в режиме разделённого экрана. Пользователям также доступен центр ресурсов с шаблонами бумаги, стикерами и обложками. Благодаря компьютерной версии приложения WPS Office планшет может использоваться как мобильный офис для работы с документами и презентациями. Также доступны приложение GoPaint с анимационными эффектами и Wondershare Filmora для видеомонтажа.