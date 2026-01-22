39% российских компаний в автоматизации бизнес-процессов используют искусственный интеллект

Искусственный интеллект прочно вошел и в корпоративную практику: 39% организаций уже используют ИИ-агентов и ИИ-ассистентов для решения различных задач: документооборота, финансов и HR. О главных выводах исследования «СберАналитики» и «Сбер Бизнес Софт» в области автоматизации бизнес-процессов в российских компаниях по итогам 2025 г. рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

По данным опроса чаще всего в компаниях автоматизируют документооборот и обработку заявок (70%), бухгалтерию и финансовый учет (55%), HR-процессы (34%), стратегическое планирование (34%) и поддержку клиентов (30%). В каждой четвертой компании – продажи и маркетинг (по 25%). 19% компаний используют ИИ для решения креативных задач.

Самые распространенные инструменты автоматизации в компаниях – электронный документооборот (ЭДО) (43%), CRM (42%), чат-боты и голосовые ассистенты (42%), ИИ-агенты и ассистенты (39%), ERP (24%) и бизнес-аналитика (BI) (23%). При этом внедрение ИИ-ассистентов для автоматизации первой линии поддержки или колл-центра дает быстрый бизнес-эффект и сокращает расходы на оплату труда до 30–40%.

45% респондентов отмечают, что внедрение инструментов автоматизации позволило компании быстрее решать типовые задачи. Более трети опрошенных констатируют снижение доли ручных операций (37%) и количества ошибок в документах и отчетах (36%). Среди позитивных изменений также называют улучшение качества клиентского сервиса (27%), ускорение принятия управленческих решений (26%), повышение прозрачности процессов (22%) и снижение операционных издержек (22%).

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Внедрение искусственного интеллекта в цифровизацию бизнес-процессов затрагивает компании разного масштаба и географии. 38% участников опроса относятся к крупному бизнесу, около трети — к среднему, 22% — к малому. 49% компаний представляют мегаполисы, 48% — крупные и средние города. Автоматизация перестала быть прерогативой крупных игроков и столичных регионов. Бизнес в разных городах России внедряет цифровые инструменты, причем не только ЭДО и CRM, но также ИИ-решения. Сегодня «Сбер» реализует более 3 тыс. проектов цифровой трансформации вместе со своими клиентами. Это дает им возможность в течение двух лет увеличить свою выручку на 48%. При этом растет и количество тех, кто реализует Gen-AI-трансформацию со «Сбером». Мы видим потенциал десятикратного увеличения числа компаний, использующих Gen-AI решения «Сбера» к концу 2026 года».

Исследование прошло в ноябре 2025 г. по всей России на основе опроса в аналитической панели СберАналитики «Качественные и количественные исследования». В опросе приняли участие 559 респондентов.