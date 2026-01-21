Жители Бурятии предпочитают бюджетные смартфоны китайских брендов

Цифровая экосистема МТС проанализировала тренды на рынке смартфонов Республики Бурятия по итогам 2025 г. В топ-3 вошли две китайские марки – Xiaomi и Huawei, а также смартфон корейского бренда Samsung. При этом, больше всего денег жители Бурятии потратили на Apple. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам 2025 г. китайский бренд Xiaomi сохранил лидерство по количеству проданных смартфонов – практически каждый четвертый купленный гаджет в Республике Бурятия этой марки (24,1%). Второе место у Huawei (19,3%), а «бронза» у корейского бренда Samsung (13,8%). Также в пятерку самых популярных брендов впервые вошел Tecno (10,6%), что свидетельствует о росте конкуренции среди недорогих гаджетов. При этом американская марка Apple лидирует в Бурятии в денежном выражении – на «яблочные» смартфоны пришлось 29,2% продаж.

Самым популярным смартфоном в Республике Бурятия в 2025 г. стал Huawei Nova Y72S 8 (8,2%). Далее следуют Xiaomi Redmi A5 3 (6,3%) и Xiaomi Redmi A5 4 (3,5%)

Одним из трендов года эксперты отметили рост доли смартфонов среднего ценового сегмента. Диапазон 20-40 тыс. руб. показал самую высокую динамику среди всех категорий. Вместе с тем, доля бюджетных девайсов остается самой высокой на рынке и составляет более трети всех продаж.