МТС расширила программу трейд-ин на умные часы и колонки

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о расширении программы трейд-ин в собственной розничной сети. Клиенты могут сдать в салонах МТС свои старые умные часы и колонки и получить скидку до 99% на любой новый товар. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Размер скидки на новый гаджет зависит от состояния устройства и товара, который покупатель хочет приобрести. Например, дополнительная скидка на смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 1ТБ может составить 15 тыс. руб. В программе участвуют 14 моделей умных колонок от «Яндекса» и VK, а также 126 моделей смарт-часов от Apple, Samsung, Huawei, Honor, Garmin, Amazfit и Xiaomi.

Пилотный проект был запущен в ряде регионов страны в декабре 2025 г. После успешного запуска программа была расширена практически на все регионы присутствия МТС (кроме Магаданской и Калининградской областей). Чаще всего клиенты сдают умные часы Huawei — 47% от всех сданных устройств. На втором месте — Samsung с долей 21%, далее следует Apple (16%). В категории умных колонок более 90% приходится на устройства от «Яндекса».

«Трейд-ин дает клиентам дополнительную выгоду при обновлении гаджетов. Спрос на программу с каждым годом растет. Так, в 2025 г. количество смартфонов, которые сдали клиенты, увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим годом. Пилотный проект показал, что программа по обмену умных колонок и часов пользуется высоким спросом, поэтому в будущем мы планируем продолжить ее расширять за счет новых категорий товаров», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

