«Сибур» обеспечил 78% локализации оборудования для своего научно-исследовательского центра в Казани

Компания завершила формирование целевой конфигурации оснащения флагманского R&D-центра «Сибур Инновации» в Казани. В совокупности 78% оборудования и инфраструктурных решений будет произведено в России, при этом значительная часть разрабатывается специально под задачи центра. Достигнутый уровень локализации относится к числу самых высоких среди индустриальных научно-исследовательских проектов в стране. Об этом CNews сообщили представители «Сибура».

В объем поставок входят реакторные системы, оборудование для синтеза и ректификации, аналитические стенды, системы термостатирования, сушильные модули и инфраструктурные решения для лабораторий и пилотных установок. Центр будет оснащен более чем 800 единицами высокотехнологичного оборудования и объединит лаборатории и пилотные установки под одной крышей, что позволит сформировать полный цикл исследований и разработок и ускорить процесс масштабирования технологий и их внедрения.

«К настоящему моменту контрактация оборудования полностью завершена. Начало поставок планируется на второй квартал текущего года, — сказал Ильназ Зарипов, кандидат химических наук, генеральный директор научно-исследовательского центра «Сибур Инновации». — Мы формируем инфраструктуру R&D-центра на базе российских технологических решений. В ряде случаев оборудование разрабатывается с нуля под наши исследовательские задачи, что позволяет не только обеспечить высокий уровень локализации, но и сформировать долгосрочный технологический задел для всей отрасли. Участие в проекте R&D-центра позволит производителям расширить профиль компетенций и продуктовый портфель, предложить их другим индустриальным заказчикам».

Поставщиками выступят 20 производителей из 10 регионов России, включая Республики Татарстан и Башкортостан, Тюменскую, Нижегородскую, Томскую и Ростовскую области.

В конце 2025 г. на площадке создания научно-исследовательского центра «Сибура» завершились строительные работы: выполнены остекление фасадов, устройство кровли, закрыт тепловой контур обоих корпусов, запущено отопление, что позволило перейти к следующему этапу работ без сезонных ограничений. Оснащение оборудованием начнётся во втором квартале текущего года после завершения отделочных работ, которые будут вестись с использованием современных синтетических материалов, включая полимерные трубы, кабели с полимерной изоляцией и HPL-панели. Старт научно-исследовательских работ на новой площадке намечен на I квартал 2027 г.

