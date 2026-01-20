Антропоморфный робот «Арди» начал консультировать посетителей в Центре Рошаля

Антропоморфный робот «Арди», созданный компанией «Промобот» по заказу компании «Дабл Ю Экспо», начал работу в Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля (ДНКЦ им. Л.М. Рошаля). «Арди» отвечает на вопросы, поддерживает свободный диалог и отображает данные с подключенных приборов — термометра и пульсоксиметра. Об этом CNews сообщили представители «Дабл Ю Экспо».

«Арди» работает в главном входе Детского центра и помогает пациентам быстрее ориентироваться в здании, получать справочную информацию и пользоваться сервисами Центра. В основе взаимодействия — понятные сценарии (разделы интерфейса), которые закрывают типовые вопросы родителей и сопровождающих: где находится нужный кабинет, как пройти к отделению, что важно знать об учреждении и какие действия можно выполнить прямо на месте.

Проект соответствует общему вектору цифрового развития здравоохранения Московской области: в регионе последовательно внедряются решения на базе ИИ и телемедицины, а также расширяется практика использования цифровых инструментов в повседневной работе медиков.

Алексей Южаков, лидер Новой Технологической Коалиции, основатель и председатель совета директоров «Промобот»: «В медицине объем информации и регламентов обновляется очень быстро — поэтому во всем мире все чаще применяются ИИ-ассистенты, которые помогают оперативно находить актуальные справочные ответы и упрощать рутинные сценарии взаимодействия. В Центре Рошаля этот подход реализован в формате физического помощника, доступного прямо в пространстве клиники — там, где посетителю важно быстро и спокойно понять следующий шаг: куда идти, что подготовить, где получить нужную информацию и как воспользоваться сервисами учреждения. Мы придерживаемся принципа: роботы должны быть на нас похожи — в логике взаимодействия и в том, как они “вписываются” в человеческую среду».

Для работы в медицинской среде разработчики «Арди» создали специализированное программное решение, «прокачанное» под медицину: оно адаптировано под сценарии пациентского сервиса и заранее согласованную тематику консультаций, а также учитывает требования к корректности формулировок. В связке с интеграцией с офлайн языковой моделью это позволяет роботу быстро давать посетителям актуальные справочные ответы, помогать в рутинных вопросах и, при необходимости, опираться на данные подключенных приборов — термометра и пульсоксиметра.

Татьяна Шаповаленко, директор Детского центра имени Рошаля: «Мы видим, как наши маленькие пациенты с искренним любопытством и интересом взаимодействуют с «Арди», что превращает процесс навигации и получения информации в позитивный и современный опыт. Внедрение подобных решений на базе искусственного интеллекта — неотъемлемая часть развития медицины будущего, направленная на повышение комфорта, оперативности и качества медицинской помощи».

Для удобства посетителей предусмотрен режим свободного общения: «Арди» поддерживает диалог, запоминает собеседника и контекст беседы в рамках текущей сессии, а также может сам инициировать разговор — например, предложить помощь с навигацией или подсказать, какие сервисы доступны в интерфейсе.