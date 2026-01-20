CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

Антропоморфный робот «Арди» начал консультировать посетителей в Центре Рошаля

Антропоморфный робот «Арди», созданный компанией «Промобот» по заказу компании «Дабл Ю Экспо», начал работу в Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля (ДНКЦ им. Л.М. Рошаля). «Арди» отвечает на вопросы, поддерживает свободный диалог и отображает данные с подключенных приборов — термометра и пульсоксиметра. Об этом CNews сообщили представители «Дабл Ю Экспо».

«Арди» работает в главном входе Детского центра и помогает пациентам быстрее ориентироваться в здании, получать справочную информацию и пользоваться сервисами Центра. В основе взаимодействия — понятные сценарии (разделы интерфейса), которые закрывают типовые вопросы родителей и сопровождающих: где находится нужный кабинет, как пройти к отделению, что важно знать об учреждении и какие действия можно выполнить прямо на месте.

Проект соответствует общему вектору цифрового развития здравоохранения Московской области: в регионе последовательно внедряются решения на базе ИИ и телемедицины, а также расширяется практика использования цифровых инструментов в повседневной работе медиков.

2026-01-09_15.23.54.jpg

«Дабл Ю Экспо»

Алексей Южаков, лидер Новой Технологической Коалиции, основатель и председатель совета директоров «Промобот»: «В медицине объем информации и регламентов обновляется очень быстро — поэтому во всем мире все чаще применяются ИИ-ассистенты, которые помогают оперативно находить актуальные справочные ответы и упрощать рутинные сценарии взаимодействия. В Центре Рошаля этот подход реализован в формате физического помощника, доступного прямо в пространстве клиники — там, где посетителю важно быстро и спокойно понять следующий шаг: куда идти, что подготовить, где получить нужную информацию и как воспользоваться сервисами учреждения. Мы придерживаемся принципа: роботы должны быть на нас похожи — в логике взаимодействия и в том, как они “вписываются” в человеческую среду».

Для работы в медицинской среде разработчики «Арди» создали специализированное программное решение, «прокачанное» под медицину: оно адаптировано под сценарии пациентского сервиса и заранее согласованную тематику консультаций, а также учитывает требования к корректности формулировок. В связке с интеграцией с офлайн языковой моделью это позволяет роботу быстро давать посетителям актуальные справочные ответы, помогать в рутинных вопросах и, при необходимости, опираться на данные подключенных приборов — термометра и пульсоксиметра.

Татьяна Шаповаленко, директор Детского центра имени Рошаля: «Мы видим, как наши маленькие пациенты с искренним любопытством и интересом взаимодействуют с «Арди», что превращает процесс навигации и получения информации в позитивный и современный опыт. Внедрение подобных решений на базе искусственного интеллекта — неотъемлемая часть развития медицины будущего, направленная на повышение комфорта, оперативности и качества медицинской помощи».

Для удобства посетителей предусмотрен режим свободного общения: «Арди» поддерживает диалог, запоминает собеседника и контекст беседы в рамках текущей сессии, а также может сам инициировать разговор — например, предложить помощь с навигацией или подсказать, какие сервисы доступны в интерфейсе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как приручить данные: вышел новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

Российский производитель бионических протезов начал закрытое размещение акций перед IPO

6 главных технологических трендов 2025 года: выбор CNews

Открыта регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще