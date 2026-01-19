Sitronics Group помогает Мордовии в достижении второго уровня зрелости ИТС

В 2025 г. специалистами ИТ-компании Sitronics Group в Мордовии были введены в эксплуатацию подсистемы видеонаблюдения с внедрением 140 камер, десять из которых установлены на наиболее аварийно-опасных и потенциально опасных участках автодорог Саранска – они оснащены автоматической системой детектирования ДТП и чрезвычайных ситуаций с использованием технологии искусственного интеллекта.

Также специалистами регионального ЦОДД и Sitronics Group были модернизированы 23 светофорных объекта – их дооснастили периферийным оборудованием. Для мониторинга параметров транспортного потока установлен 41 стратегический детектор транспорта, что позволяет следить за дорожной обстановкой в реальном времени.

Все 46 светофоров, включая построенные ранее в рамках первого этапа, управляются с помощью автоматизированных систем управления: диспетчер может выбирать или корректировать время работы сигналов светофоров, а также переводить дорожные контроллеры в специальные режимы. Например, «жёлтое мигание» или отключение светофоров.

Для пропуска спецтранспорта, в частности машин экстренных служб, есть возможность применять режим «Зеленая улица» по пути следования в любое время. В ночное время (с 22:00 до 6:30) все модернизированные светофорные объекты переведены на режим работы по 20 секунд, что уже увеличило пропускную способность на 50%.

«Второй уровень зрелости ИТС для жителей Саранска означает меньше времени в пути, а для городских служб – инструмент эффективного управления транспортными потоками в режиме реального времени. Система прогнозирует и позволяет превентивно предотвращать пробки и заторы. То есть управлять трафиком, а не просто констатировать факт», – сказал Алексей Григорьев, директор департамента сервиса Sitronics Group.