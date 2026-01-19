CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сфера финансов оказалась самой «умной» отраслью на Камчатке

Цифровая экосистема МТС проанализировала рост подключений умных устройств за 2025 г. Самую активную динамику внедрения приборов с технологией межмашинной передачи данных без участия человека (М2М) продемонстрировали компании в сфере финансовых технологий, ресурсоснабжения и розничной торговли. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Банки и финансовые организации стали лидерами по темпам внедрения: за год количество М2М-устройств в этом сегменте выросло на 30%. Умные датчики и системы здесь в основном отвечают за безопасность и автоматизацию работы банкоматов, платежных терминалов и эквайрингового оборудования.

Ресурсоснабжающие организации показали прирост в 20%. В большинстве своем они внедряют IoT-решения — умные приборы учета электроэнергии и датчики, которые используются для дистанционного сбора показаний, мониторинга состояния сетей и оперативного оповещения об аварийных ситуациях.

Розничная торговля замыкает тройку отраслей-лидеров с ростом на 15%. В ретейле умные устройства интегрируют в системы безопасности, видеонаблюдения, контроля товарных остатков и управления доступом в помещения.

«Рост числа умных устройств на Камчатке отражает общий тренд на цифровизацию бизнеса в регионе. Высокие темпы в финтехе показывают растущие требования к безопасности и автоматизации финансовых операций. Для сферы ЖКХ, особенно в условиях нашего климата и рассредоточенности населённых пунктов, IoT-решения — это вопрос эффективности и бесперебойности работы. Мы обеспечиваем для этого необходимую технологическую базу, развивая сетевую инфраструктуру и облачные платформы», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

