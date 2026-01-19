IEK Group оптимизирует логистическую инфраструктуру с помощью математического двойника

IEK Group разрабатывает оптимальный сценарий развития цепей поставок на период с 2026 по 2030 гг. совместно с консультантами из Lamacon. Цель ― сократить операционные расходы и время доставки заказов региональным клиентам. Об этом CNews сообщили представители Lamacon.

Специалисты Lamacon спроектировали стратегическую модель инфраструктуры для пятилетнего периода. Создав цифровой двойник существующей логистической сети IEK Group, консультанты просчитали оптимальный вариант ее развития. При построении сценария были учтены требования, предъявляемые к клиентскому сервису и уже принятые решения по организации логистической инфраструктуры.

«Необходимо было оценить цепочку поставок в комплексе, от точки входа ― завода-производителя, до точки выхода ― клиента. Производства и склады нашей компании расположены в разных регионах России, и при большой удаленности объектов друг от друга в логистических схемах возможны просчеты, которые и призвана устранить разработанная математическая модель», ― сказал операционный директор IEK Group Михаил Селицкий.

В настоящее время IEK Group располагает девятью складами в разных регионах России общей площадью более 100 тыс. кв. м. Два из них, в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону открыты в 2024 г. Они сократили время обслуживания заказчиков и партнеров компании в Уральском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Все комплексы выполняют полный спектр услуг по приемке, обработке, хранению, отгрузке и распределению продукции.

Согласно разработанной модели, для минимизации затрат IEK Group достаточно оставить два крупных хаба. Одним из них станет склад площадью около 68 тыс. кв. м в промышленном парке «Кувекино», арендованный компанией у девелопера Parametr.

Хабы будут напрямую обслуживать клиентов по всей стране, что позволит существенно снизить приведенные операционные расходы к 2030 г.

Однако стратегия IEK Group нацелена на расширение регионального присутствия, ускорение вывода новинок и повышение доступности ассортимента в регионах. Чтобы учесть это в модели, специалисты Lamacon провели расширенный анализ и просчитали более 15 различных сценариев для конфигурации сети, которая поддерживала бы стратегию компании.

«Проект с IEK уникален тем, что показывает, насколько гибким должен быть инструмент дизайна цепи поставок. Не всегда бизнесу нужна именно оптимальная по затратам цепочка. Задача проектирования цепочки – не просто найти решение с наименьшими расходами, а показать, как меняются затраты при различных траекториях, чтобы менеджмент компании мог принять то решение, которое максимально отвечает стратегии бизнеса», – отметил генеральный директор Lamacon Дмитрий Красилов.

«Нашей целью было комплексно взглянуть на цепочку поставок, чтобы сделать ее своим преимуществом при росте компании. Модель учитывает специфику нашего ассортимента и особенности его реализации, а также ожидания наших клиентов. Быстро просчитывая сценарии, мы можем сразу видеть, как это влияет на товарные запасы, сервис и экономику», - сказал Михаил Селицкий.

Предложенная модель обеспечивает значительное сокращение операционных логистических расходов к 2030 г.