«Аквариус» получил два патента на изобретения в области телекоммуникационного оборудования

Компания «Аквариус», российский разработчик и производитель вычислительной техники и ИТ-решений, объявляет о получении двух патентов на изобретения в области телекоммуникационного оборудования. Патенты, выданные Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС), подтверждают новизну и исключительные права компании на уникальную аппаратную платформу для точек доступа Wi-Fi, обеспечивающую бесперебойную работу за счет резервирования питания и управления антеннами. Изобретения решают две фундаментальные проблемы отказоустойчивых сетей на аппаратном уровне: Об этом CNews сообщили представители «Аквариус»

Системная плата беспроводной точки доступа Wi-Fi с резервированием питания (патент № 2851814) ликвидирует главную «точку отказа» — источник электропитания. В отличие от стандартных решений, она реализует уникальную схему одновременного питания от двух независимых источников PoE через разные сетевые порты. Если один источник PoE выйдет из строя, устройство мгновенно и бесперебойно продолжит работу от второго, что полностью исключает простои из-за сбоев в электроснабжении. Это аппаратная гарантия непрерывности для высокопроизводительных устройств, поддерживающих все частотные диапазоны (2.4, 5 и 6 ГГц).

Устройство для переключения антенн для беспроводных точек доступа Wi-Fi (патент № 2853782) — аппаратная реализация ручного управления выбором антенны через порт GPIO системного процессора SoC (IPQ8072A). Это позволяет оперативно, по команде из программного обеспечения, переключаться между штатной встроенной антенной и разъемом для подключения внешней специализированной антенны (например, направленной или секторной). Цель решения — защита инвестиций в оборудование. Точка доступа может эффективно работать в стандартной конфигурации (например, в офисе со встроенной антенной), а при необходимости ее можно быстро адаптировать для специализированных задач, подключив внешнюю антенну без замены всего устройства. Это обеспечивает гибкость развертывания и расширяет сферу применения базовой платы.

Практическая ценность изобретений для заказчиков — от крупных корпораций до государственных структур — заключается в решении задач, где связь является критической инфраструктурой. Области применения включают: обеспечение бесперебойной работы систем управления и безопасности на объектах транспорта, поддержку непрерывного контроля в промышленности и IoT, гарантию стабильности критичных систем в ритейле, повышение надежности инфраструктуры «умного города», а также обеспечение стабильного соединения для сервисов телемедицины.

«Мы создаем решения, которые не просто соответствуют стандартам, а задают уровень доверия к ним. Поэтому платформа, объединяющая оба изобретения, изначально проектировалась как надежная — чтобы на нее можно было положиться, отказоустойчивая — чтобы сеть работала, даже когда отказывает что-то другое, безопасная — на уровне аппаратной реализации, и комплексная — готовая к работе система, а не набор компонентов. Это позволяет обеспечивать цифровую трансформацию, где главным активом становится неразрывная связь передовой технологии и ответственности за ее внедрение», — Артем Дрожжин, директор департамента телекоммуникационных решений.

