«Нацпроектстрой» цифровизировал больше 100 объектов рельсового транспорта в России и за рубежом

В 2025 г. компании «Нацпроектстроя» оснастили российской цифровой автоматикой 101 объект рельсового транспорта в России и за рубежом.

Цифровые системы управления движением поездов внедрили на 35 станциях и перегонах БАМа и Транссиба. В их числе – станция Слюдянка-2: благодаря инновационной увязке микропроцессорной централизации с интеллектуальной системой автоведения локомотивов станция сможет принимать до 8 дополнительных пар поездов в сутки. Масштабирование технологии на Восточном полигоне позволит увеличить пропускную способность участка на 25–30%.

В Москве цифровой автоматикой оснастили станцию Царицыно МЦД-2 и ряд объектов метрополитена: электродепо «Столбово» и «Южное», новые станции Троицкой линии. Кроме того, первый в стране беспилотный трамвай начал регулярное пассажирское движение по маршруту №10, оснащенному цифровой автоматикой «Нацпроектстроя».

В Санкт-Петербурге новые станции метро «Юго-Западную» и «Путиловскую» оснастили системой цифровой связи.

Автоматика разработки и производства компаний НПС будет управлять движением поездов в логоцентре имени Дэн Сяопина в особой экономической зоне «Алабуга», и на железнодорожном полигоне «Курскагротерминала», крупнейшего в Европе завода по переработке масличных культур.

При участии компаний НПС на «цифру» перевели 49 объектов рельсового транспорта в Азербайджане и Казахстане. В частности, завершилась цифровизация линии Баку – Беюк-Кесик, части железнодорожного коридора между Азербайджаном и Грузией.

Цифровизация позволяет с минимальными затратами повышать пропускную способность железнодорожных линий, обеспечивает рост безопасности перевозок, надежность и эффективность инфраструктуры.