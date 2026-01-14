«Корус Консалтинг» и Progressive Media объединяют усилия для развития отечественного рынка HR-Tech с помощью K-Team HRM

ГК «Корус Консалтинг» и компания Progressive Media заключили партнерское соглашение, в рамках которого Progressive Media будет внедрять HRM-платформу K-Team, разработанную на базе «Битрикс24», для сотрудников, HR-специалистов и руководителей отечественных компаний. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Progressive Media – международный digital-интегратор, реализующий комплексные ИТ-решения с 2007 г.. В портфолио – более 500 проектов различного уровня сложности для крупных брендов в России и за рубежом. Более 200 ИТ-специалистов и партнеров работают в распределенных командах. Большинство проектов выполняется по модели Time&Material с выделенными командами. Средний срок сотрудничества – более трех лет.

Progressive Media специализируется на проектировании и внедрении цифровых систем, где ключевую роль играет удобство и вовлеченность каждого пользователя. Компания обладает глубокой экспертизой в построении клиентоориентированных решений для крупного бизнеса, где простота интерфейса сочетается со сложной бизнес-логикой.

K-Team HRM, в свою очередь, полностью отвечает запросам самых разных российских компаний – система реализована на базе «Битрикс24» с открытым исходным кодом, включает в себя более 50 топовых HR-модулей, работает в формате on-premise и быстро адаптируется к уникальным особенностям бизнеса любого размера и специфики. С помощью K-Team HRM можно легко и прозрачно автоматизировать жизненный цикл сотрудников: от найма и адаптации до оценки компетенций, обучения, а также развития с возможностью персонализации и глубокой аналитики.

Таким образом, партнерство позволит вывести автоматизацию HR-процессов в отечественных компаниях на качественно новый уровень. В рамках совместных проектов «Корус Консалтинг» и Progressive Media планируют сфокусироваться не только на функциональности, но и на повышении вовлеченности сотрудников через удобные, персонализированные и адаптивные HR-сервисы. Таким образом, сотрудничество компаний поможет удовлетворить запросы рынка на создание человекоцентричной цифровой среды и digital workplace.

«Для K-Team HRM это партнерство – шаг в сторону усиления одного из ключевых преимуществ платформы: ориентации на пользователя. Progressive Media привносит глубокое понимание того, как сделать сложные HR-процессы простыми и понятными для сотрудника. Вместе мы сможем запускать решения, которые компании захотят внедрять, а сотрудники – активно использовать», – сказал Антон Бобров, директор по развитию K-Team HRM от ГК «Корус Консалтинг».

«Мы долго искали на рынке зрелую HR-платформу, которая обладает не только широким набором функций, но и гибкостью для запуска по-настоящему эффективных проектов, результаты которых будут очевидны сразу. K-Team HRM стала для нас идеальным решением. Вместе мы будем работать над тем, чтобы каждое взаимодействие сотрудника с системой, будь то подача заявления на отпуск или запись на обучение, было быстрым, понятным и позитивным», – сказал Юрий Самойленко, руководитель направления «Корпоративные IT-решения и сервисы» Progressive Media.