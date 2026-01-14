Архивные фонды Севастополя интегрированы в цифровую среду

Корпорация «Элар» объявила о завершении проекта по переводу документов архива города Севастополя в электронный вид. В результате создан цифровой массив, включающий более 226 тыс. листов архивных материалов, подготовленных для использования в автоматизированной информационной системе.

В электронный вид переведены документы постоянного срока хранения. В цифровой массив вошли дела администрации, приказы, протоколы, а также похозяйственные книги и иные учетные и управленческие материалы. Дополнительно были созданы электронные копии обложек дел, оборотов листов со всеми рукописными записями и отметками, а также листов-заверителей при наличии на них текстовой информации. Такой подход обеспечивает сохранение не только содержания документов, но и всей сопроводительной структуры архивного дела.

В состав оцифрованного массива вошли материалы крупного формата до 2А0. Значительная часть единиц хранения требовала расшивки перед сканированием и последующей сшивки с контролем листажа, что позволило корректно воспроизвести структуру архивных дел в цифровой среде. Сканирование выполнялось в цветном режиме с оптическим разрешением не менее 400 dpi. Обеспечена читаемость всех элементов документов — рукописных пометок, подписей, печатей, штампов и иных отметок. Контроль качества на всех этапах исключал пропуски страниц и искажения изображений.

Проект включал индексирование электронных образов и подготовку массива к работе в информационной системе заказчика. Файлы формировались в структурированной модели хранения с отражением архивного шифра в наименованиях. Выполнена загрузка электронного информационного ресурса и базы данных в АИС «Элар-Архив», что обеспечило доступ пользователей к документам в электронном читальном зале.

Архив города Севастополя хранит более 750 тыс. фондов, включая документы дореволюционного периода; самое раннее бумажное дело датируется концом XVIII века. Реализованный проект стал частью системной работы по переводу архивного наследия региона в цифровую среду и расширению возможностей его использования. Так, за последние 5 лет при помощи специалистов «Элар» архивисты Севастополя перевели в цифровой формат более 1,5 млн. листов архивных документов постоянного срока хранения.