CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Архивные фонды Севастополя интегрированы в цифровую среду

Корпорация «Элар» объявила о завершении проекта по переводу документов архива города Севастополя в электронный вид. В результате создан цифровой массив, включающий более 226 тыс. листов архивных материалов, подготовленных для использования в автоматизированной информационной системе.

В электронный вид переведены документы постоянного срока хранения. В цифровой массив вошли дела администрации, приказы, протоколы, а также похозяйственные книги и иные учетные и управленческие материалы. Дополнительно были созданы электронные копии обложек дел, оборотов листов со всеми рукописными записями и отметками, а также листов-заверителей при наличии на них текстовой информации. Такой подход обеспечивает сохранение не только содержания документов, но и всей сопроводительной структуры архивного дела.

В состав оцифрованного массива вошли материалы крупного формата до 2А0. Значительная часть единиц хранения требовала расшивки перед сканированием и последующей сшивки с контролем листажа, что позволило корректно воспроизвести структуру архивных дел в цифровой среде. Сканирование выполнялось в цветном режиме с оптическим разрешением не менее 400 dpi. Обеспечена читаемость всех элементов документов — рукописных пометок, подписей, печатей, штампов и иных отметок. Контроль качества на всех этапах исключал пропуски страниц и искажения изображений.

Проект включал индексирование электронных образов и подготовку массива к работе в информационной системе заказчика. Файлы формировались в структурированной модели хранения с отражением архивного шифра в наименованиях. Выполнена загрузка электронного информационного ресурса и базы данных в АИС «Элар-Архив», что обеспечило доступ пользователей к документам в электронном читальном зале.

Архив города Севастополя хранит более 750 тыс. фондов, включая документы дореволюционного периода; самое раннее бумажное дело датируется концом XVIII века. Реализованный проект стал частью системной работы по переводу архивного наследия региона в цифровую среду и расширению возможностей его использования. Так, за последние 5 лет при помощи специалистов «Элар» архивисты Севастополя перевели в цифровой формат более 1,5 млн. листов архивных документов постоянного срока хранения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новый запрос на MES: от монолитной системы к гибкой цифровой платформе

Великобритания обвинила искусственный интеллект Microsoft в ошибке в разведданных, которая очень обидела израильтян

Итоги подведены, приоритеты расставлены: Координационный центр развития ТИМ о планах на будущее

Курьеров, которым часто платят больше, чем программистам, вовсю заменяют на бездушных роботов «Яндекса» – они в разы дешевле

Как выбрать корпоративный мессенджер, который защитит данные от утечек?

Трамп ввел пошлины на чипы Nvidia и AMD

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще