Заряд гарантируем всегда: E-Prom в «белых списках» Минцифры России

E-Prom и его технологический партнер Ensub вместе с федеральным оператором Electrifly официально включены в перечень приоритетных ресурсов («белые списки») Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Этот статус обеспечивает станциям и пользователям бесперебойный доступ к управлению зарядной инфраструктурой даже в условиях временных ограничений связи. Об этом CNews сообщили представители E-Prom.

Для владельцев электромобилей это означает гарантированную возможность в 100% случаев найти станцию E-Prom на карте, запустить и оплатить зарядку через приложение Electrifly, независимо от работы общего интернета. А для владельцев зарядных станций, включая субсидированные – уверенность в том, что их инфраструктура останется онлайн и управляемой. Это обеспечивает соблюдение требований Минцифры России по uptime (времени бесперебойной работы), необходимых для получения и сохранения государственной поддержки.

Сеть E-Prom насчитывает 350 быстрых и 50 медленных зарядных станций в 42 регионах России. Компания покрывает ключевые магистрали, города-миллионники и популярные туристические маршруты. Ежемесячный объем заряда в сети превышает 210 МВт·ч, что сопоставимо с энергопотреблением небольшого города.

Включение в «белые списки» — это еще один шаг в развитии партнерства между E-Prom и Electrifly. В IV квартале 2025 г. компании заключили соглашение, согласно которому 400 зарядных станций E-Prom становятся доступными через приложения Electrifly, 2Chargers, Evolute и «Яндекс Заправки», а в ближайшем будущем — в приложении «Атом».

