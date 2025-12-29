VisionLabs начала оборудовать стройплощадки в Москве биометрическими СКУД

Более 120 терминалов для прохода по биометрии появились на строительных площадках разных застройщиков. Российский разработчик биометрических технологий VisionLabs оборудовал биометрическими системами контроля и управления доступом (биоСКУД) 30 строительных площадок в Москве. Это повысит уровень безопасности, позволит оперативно реагировать на угрозы и предотвращать противоправные действия. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

По биометрии на стройплощадки проходят более 20 тыс. сотрудников в день, проход занимает менее 2 секунд. Помимо аутентификации, система отвечает за подсчет рабочих и учет рабочего времени.

Проект реализован в соответствии с новыми требованиями по обеспечению безопасности на строительных площадках, утвержденными правительством Москвы. Согласно распоряжению департамента информационных технологий и департамента градостроительной политики Москвы, к 1 сентября 2025 г. все строительные площадки Москвы необходимо было оборудовать круглосуточными КПП c проверкой биометрии для повышения антитеррористической защиты.

Программное обеспечение и оборудование рекомендованы в перечне совместимых решений для организации СКУД регионального сегмента Единой биометрической системы.

«Новый закон имеет отложенный срок вступления в силу в части ИБ для регионального сегмента и начнет действовать в полной мере в 2028 г. Это означает, что пока стройплощадки могут устанавливать биоСКУД по упрощенной схеме, когда шифрование трафика осуществляется не от оконечного устройства (камеры или терминала), а от строительной площадки напрямую к ДИТ. Это дешевле, однако компании придется проделать двойную работу: установить одну систему сейчас, а к 2028 году заменить ее на ту, что соответствует закону. Выгоднее сразу внедрить решение, которое удовлетворяет новым требованиям», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.