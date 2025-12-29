CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Инфраструктура
|

НСИС завершила интеграцию с ФГИС «Такси»

Национальная страховая информационная система (НСИС, дочерняя компания ЦБ РФ) завершила интеграцию с Минтрансом и ФГИС «Такси», что позволяет получать информацию о наличии полиса ОСАГО у данной категории водителей в любой момент времени.

«Во-первых, это позволяет избежать ошибок, и во-вторых - не задействовать людей с обеих сторон и обеспечить оперативный режим проверки данных по наличию полиса ОСАГО», – сказал глава НСИС Николай Галушин.

По его словам, если у таксиста не окажется полиса ОСАГО, то может быть отозвано разрешение на деятельность в качестве такси.

«Когда мы получаем запрос о том, заключен у машины полис ОСАГО или нет, запрос приходит на конкретную дату. В настоящее время таксисты активно пользуются однодневными полисами ОСАГО, являясь их основными покупателями. Если на дату проверки полиса в АИС страхования не оказалось, потому что водитель покупает полис ОСАГО только на свои рабочие дни, то это создает риск потери разрешения. Сопряжение двух информационных систем позволяет проверять наличие полисов ОСАГО в режиме реального времени на любую дату, то есть добросовестные таксисты, покупающие однодневный полис ОСАГО, не пострадают, потому что в рабочие дни у них будет действующий полис ОСАГО», – сказал глава НСИС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ радикально изменил правила игры процессного офиса

Браузер Chrome станет платным. Но только частично

Игорь Волков, СК «Согласие»: Защитив файлообмен, мы победили «серую зону»

Крупный ИТ-холдинг заработал 3 миллиарда, продав акции российского «убийцы» VMWare

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

Чиновники поспорили, нужно ли энергетикам самим заниматься импортозамещением ПО

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще