Тяжелая промышленность оказалась самой «умной» отраслью в Хабаровском крае

Цифровая экосистема МТС проанализировала рост подключений умных устройств за 2025 г. Наибольшее количество приборов с технологией межмашинной передачи данных без участия человека (М2М) зафиксировано в сфере тяжелой промышленности региона, а самую активную динамику внедрения умных технологий продемонстрировали организации сферы ЖКХ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Абсолютным лидером по приросту подключений (40% за год) стали ресурсоснабжающие организации. В большинстве своем они внедряют умные приборы учета электроэнергии и датчики, которые используются для дистанционного сбора показаний, мониторинга состояния сетей и оперативного оповещения об аварийных ситуациях.

Второе место по приросту занимает транспорт и логистика. Логистические компании края внедряют интеллектуальные системы для контроля автопарка, отслеживания местоположения грузов в реальном времени и оптимизации маршрутов. За последний год количество М2М-устройств в этой отрасли выросло на 30%.

Замыкает тройку лидеров сфера ретейла. Торговые компании используют М2М-технологии для автоматизации процессов, мониторинга оборудования и управления цепочками поставок без участия человека, складского учета. Прирост устройств в этом сегменте составил 20%.

«Мы видим, как бизнес Хабаровского края переходит от пилотных проектов к масштабному внедрению IoT-решений, которые становятся основой для повышения операционной эффективности и создания новых бизнес-моделей. В энергетике это переход к предиктивному обслуживанию сетей, в логистике — к управлению цепочками поставок в реальном времени, что критически важно для нашего протяжённого региона. МТС, как цифровая экосистема, видит свою роль не только в предоставлении надёжной связи, но и в создании платформенных решений, которые помогают бизнесу извлекать максимальную ценность из данных, собранных умными устройствами», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

