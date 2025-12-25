Внедрение ELMA365 в «Дата-Центр Автоматика» для автоматизации продаж и проектного управления

Компания «Дата-Центр Автоматика» завершила внедрение платформы ELMA365 для автоматизации процессов продаж и управления проектами. Проект стал частью стратегии перехода к единой цифровой среде, охватывающей все ключевые этапы взаимодействия с клиентами — от первичного лида до контроля исполнения, учета трудозатрат и формирования аналитики. Об этом CNews сообщили представители ELMA365.

Целью проекта стало формирование централизованной цифровой среды, где стандартизированы процессы продаж, планирования, контроля задач, согласования документов, учета загрузки сотрудников и управления проектными рисками. В рамках проекта особое внимание уделено интеграции с BI-системой — на ее основе формируется аналитика по ключевым метрикам, включая себестоимость сделки, трудозатраты, статус выполнения и загрузку ресурсов.

«ELMA365 стала для нас не просто системой, а полноценной цифровой экосистемой. На этой платформе выстроен единый контур для сквозного управления проектами, реализации бизнес-процессов и эффективного взаимодействия как внутри команды, так и с клиентами. Это уже дает ощутимые результаты: снижение операционной рутины, появление целостной аналитики и принципиально новый уровень управляемости и контроля на всех этапах», — отметил Шахриер Зоиров, руководитель проекта «Дата-Центр Автоматика».

Внедрение выполнено компанией-интегратором БОАС. В основу решения легли типовые контуры ELMA365 по управлению продажами и проектами, адаптированные под задачи заказчика.

«В рамках проекта автоматизированы ключевые процессы: регистрация лидов, управление воронкой продаж, формирование проектных команд, контроль сроков, запуск проектов из сделок, управление рисками, маршруты согласований, документооборот и проектная корреспонденция. На текущий момент вся работа структурирована в едином цифровом контуре», ― сказал Алексей Катайкин, руководитель проектов БОАС.

«Мы видим, как у заказчика выстраивается единая логика управления: от сделки до проекта и управления трудозатратами. Это тот случай, когда бизнес, ИТ и процессы говорят на одном языке, когда в ходе автоматизации сразу строится архитектурное решение с прицелом на рост», — отметила Наталия Долженкова, исполнительный директор ELMA.