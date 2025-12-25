CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«1С-Рарус» ускорил процедуры закупок в «Самарской сетевой компании»

Самарский офис «1С-Рарус» создал цифровую систему управления закупками на базе «1С:Управление холдингом» для «Самарской сетевой компании». Ускорены процессы консолидации и согласования планов закупок подразделений. Размещение годового плана в ЕИС закупок ускорилось в пять раз. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

АО «Самарская сетевая компания» занимается передачей электроэнергии потребителям и развитием технологической инфраструктуры. Энергетики предприятия работают в 34 муниципалитетах Самарской области и обслуживают свыше 17 тыс. километров воздушных и кабельных линий и 7 тыс. электроподстанций. На страже энергетической безопасности региона стоят 2,8 тыс. сотрудников компании.

В «Самарской сетевой компании» закупочную деятельность вели в разрозненных локальных документах и сервисах. Консолидация информации подразделений создавала избыточную нагрузку на сотрудников, возникали риски ошибок и задержек. Процедуры согласования заявленных потребностей и взаимодействия с системой госзакупок и электронными площадками занимали много времени. Все это снижало скорость, прозрачность и управляемость процессов.

Чтобы усовершенствовать процессы управления закупками «ССК» перешла на единую цифровую платформу на базе «1С:Управление холдингом».

Внедрение поручили команде самарского офиса «1С-Рарус». Накопленный совместный опыт реализации предыдущих проектов позволил совместной команде максимально учесть особенности процессов компании и обеспечить быструю адаптацию новой системы под потребности предприятия.

Результаты проекта

Сокращены сроки сбора потребностей подразделений благодаря объединению данных в единой базе. Устранено дублирование информации, обеспечена достоверная база для принятия управленческих решений.

Циклы согласования ускорены на 80% за счет внедрения механизма утверждения документов с автоматическим распределением ответственности. Интеллектуальная проверка данных исправляет до 95% типовых ошибок еще до выгрузки в систему госзакупок.

Единое цифровое пространство объединяет закупки, логистику и финансы, обеспечивает автоматическое логирование действий и полное соответствие требованиям 223-ФЗ.

Размещение годового плана закупок в ЕИС zakupki.gov.ru ускорилось в пять раз. Внесение изменений в размещенный план закупок в ЕИС занимает 10–20 минут.

Александр Савиных, начальник управления ИТ, «Самарская сетевая компания»: «Внедрение цифровой системы управления закупками напрямую отразилось на наших производственных процессах: от ускорения поставки оборудования и материалов до совершенствования процессов проведения ремонтов и подключения новых потребителей. Чем эффективнее мы организуем закупочные процедуры, тем стабильнее работает вся цепочка электроснабжения».

