«Инферит» и «ИТ Эксперт» объявили о партнерстве в сфере ИТ-решений

Российский вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и поставщик ИТ-решений «ИТ Эксперт» заключили соглашение о партнерстве. Сотрудничество соответствует стратегии ГК Softline и направлено на развитие современных подходов к цифровизации бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В рамках соглашения компании сосредоточатся на создании комплексных предложений для модернизации корпоративной ИТ-инфраструктуры. В планах — продвижение российских программных продуктов и инфраструктурных решений, формирование комплексных пакетов услуг, объединение технических экспертиз.

Кроме этого, предполагается проведение отраслевых мероприятий, направленных на поддержку цифровой трансформации в ключевых сегментах рынка.

ГК IT Expert — российский поставщик ИТ-решений. Компания специализируется на системной интеграции «под ключ», цифровой трансформации и сопровождении корпоративных ИТ-систем. Работает с заказчиками из ключевых отраслей, обеспечивая их современными технологиями и надежной сервисной поддержкой.

В продуктовый портфель ГК IT Expert и вендора Lasmera входят: ITSM box — система автоматизации ИТ-процессов и управления цифровыми услугами; ASSET box — решение для учета и управления ИТ-активами и лицензиями и AI box — AI-native Digital Operations Platform, объединяющая аналитику, мультиагентную автоматизацию и интеллектуальную обработку данных. Она интегрируется с существующими системами, повышает качество управления и ускоряет принятие решений.

ИТ-вендор «Инферит» — разработчик и производитель компьютерного оборудования и инфраструктурного ПО. В его экосистему входит несколько направлений: техника, инструменты информационной безопасности, биллинг и FinOps-платформы, собственная операционная система и система инвентаризации и контроля ИТ-активов.

Два последних продукта войдут в портфель решений «ИТ Эксперт». Благодаря этому партнер сможет предлагать клиентам более гибкие и эффективные комплексные решения.

«МСВСфера» — российская операционная система на основе RHEL для серверов и рабочих мест. Включена в реестр Минцифры и имеет сертификат ФСТЭК. «Инферит ИТМен» — система инвентаризации и контроля ИТ-инфраструктуры. Автоматизирует учет оборудования и ПО, помогает контролировать лицензионную чистоту и оптимизировать расходы на ИТ-активы.

«Партнерство с “Инферит” логично усиливает нашу стратегию в области AI-native Digital Operations. Интеграция AI box с продуктом “Инферит ИТМен” создает мощный совместный потенциал: мы объединяем интеллектуальную аналитику, автоматизацию и глубокое понимание инфраструктуры клиентов. Это позволит предложить рынку решения нового уровня зрелости и ускорит переход компаний к автономным цифровым операциям», — отметил Михаил Грибов, генеральный директор ГК IT Expert.

«Сотрудничество с АО “ИТ Эксперт” открывает новые возможности для расширения присутствия наших решений. Мы уверены, что синергия экспертиз двух компаний ускорит внедрение инновационных технологий в бизнес-процессы клиентов», — сказал Павел Витков, директор по продажам программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).