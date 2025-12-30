Суд спас ИТ-шников от разорения. Отбита атака госфонда на небольшую компанию из-за многомиллионного гранта

Суд отказал Фонду содействия инновациям в удовлетворении иска против ИТ-компании «Юбиквоут». Разработчик успешно завершил НИОКР в области блокчейн-технологий в управлении организациями и получил 12 млн руб. на коммерциализацию технологии. Но уже потраченные средства потребовали вернуть из-за проблем с отчетами. Суд счел, что сотрудники Фонда зачем-то сами мешали приемке документов на протяжении полугода.

Государственные деньги на блокчейн

Арбитражный суд Москвы отказал государственному Фонду содействия инновациям (ФСИ) в иске против ИТ-компании ООО «Юбиквоут». Фонд требовал от разработчика вернуть грант на 12 млн руб., выделенный на проект «Масштабирование и коммерциализация децентрализованной системы управления организацией на основе блокчейн-технологии».

Как следует из материалов дела, ФСИ посчитал, что за счет гранта компания неосновательно обогатилась. При этом не сдала вовремя отчет и пускала средства на нецелевые расходы.

Freepik.com Решение российской компании рассчитано на малый бизнес

Договор между Фондом и «Юбиквоут» был заключен в 2023 г., средства из госбюджета выделены на безвозмездной и безвозвратной основе по заявке компании, прошедшей конкурсный отбор. Грант покрывал расходы, связанные с исполнением НИОКР в рамках реализации грантополучателем инновационного проекта, говорилось в исковом заявлении.

Согласно условиям получения гранта, компания должна была отчитываться по расходованию средств через систему «Фонд-М». Речь шла о двух этапах реализации проекта.

В процессе работы компания предоставила отчет о расходах бюджетных средств, но он был отправлен на доработку и до сих пор не представлен, следует из искового заявления, опубликованного в картотеке арбитражных дел. Другие отчеты также поданы, но не проверены из-за отсутствия первого отчета.

Фонд также выявил случаи нецелевого расходования средств гранта, в частности, использование денег на разработку дополнительного функционала, связанного с созданием и использованием NFT-токенов. Такое расходование расценено как противоречащее условиям договора.

Часть средств гранта были затрачены на мероприятия по сертификации продукции и обеспечению правовой охраны объектов интеллектуальной деятельности (например, регистрацию свидетельств на программы для ЭВМ). Такие расходы квалифицировались как несоответствующие установленным правилам конкурса и порядку расходования гранта.

В итоге ФСИ пришел к выводу, что работы в необходимый срок не завершены, и потребовал расторжения договора и возврата средств.

Замечания — не повод для возврата средств

Суд требования фонда не поддержал. Как выяснилось, замечания по отчету носили технических характер, они были устранены без изменения статей расходов и контрагентов. Срыв сроков по сдаче НИОКР, о которых сообщил Фонд, не может быть оценен, так как в данном случае речь идет о коммерциализации технологии, а научные работы были закончены в рамках других программ ФСИ.

«Система Ubiqvote была создана в результате трех этапов НИОКР в рамках программ "Старт-1", "Старт-2" (8 млн руб.) и "Старт-3" и последующего самостоятельного периода разработки, то есть до подачи заявки на указанный конкурс. Осуществлена правовая защита в форме трех свидетельств на программы для ЭВМ. Начата коммерциализация, совокупная выручка за 2020-2022 гг. составила 30,5 млн руб., за 2023 г. — 17,7 млн руб.», — говорится в материалах суда.

Также суд установил, что первый этап работ компания завершила вовремя. Были оплачены услуги по промышленному дизайну, осуществлен авансовый платеж за оборудование для масштабирования и коммерциализации децентрализованной системы управления организацией на основе блокчейн-технологии. Из гранта было израсходовано 6 млн руб., а из внебюджетных источников — 2 млн руб. На втором этапе компания также уложилась в обозначенные сроки и сдала отчет 21 января 2025 г.

Суд счел, что препятствием для завершения приемки выполненных в рамках второго этапа работ и проекта в целом является «бездействие (непоследовательное и неаргументированное отклонение направленных получателем гранта документов) со стороны уполномоченных сотрудников ФСИ по согласованию отчетности о результатах и расходовании средств гранта и внебюджетного финансирования, сопряженное с нарушением сроков реагирования на сообщения и документы, размещенные грантополучателем в АС "Фонд-М", а также необоснованные (некомпетентные) требования при согласовании отчетной документации.»

«Так, общий срок задержки по проверке отчетности второго этапа составил 167 дней. ООО "Юбиквоут" не может вменяться в вину длительность приемки выполненных работ по второму этапу проекта», — говорится в решении суда.

В суде отметили непоследовательность действий сотрудников ФСИ. Так, отказ Фонда принять расходы средств гранта на услуги в технической сфере, включая производственное проектирование и промышленный дизайн для мобильной версии в размере 175 тыс. руб. на основании договора с ООО "Инстагайд", произведенные ответчиком в качестве второго (окончательного) платежа на фоне того, что расходы по данному договору в размере 825 тыс. руб. в качестве первого платежа ранее были приняты Фондом на первом этапе реализации проекта, «является проявлением непоследовательного поведения участника правоотношений, которые давали "Юбиквоут" разумные ожидания приемки итогового платежа по договору, опираясь на первоначальные действия Фонда.»

Рассмотрев представленные доказательства и изучив материалы дела, суд признал требования ФСИ необоснованными. Иск к ООО «Юбиквоут» о расторжении договора и взыскании денежных средств оставил без удовлетворения. Решение уже было обжаловано.

Успешная компания может разориться

«Юбиквоут» было создано в 2018 г. заслуженным деятелем науки Георгием Багиевым, а в 2023 г. его собственником стал Павел Шломин. Выручка компании в 2024 г. составила 19 млн руб., а чистая прибыль — 2,1 млн руб. На балансе компании находятся нематериальные активы на 24 млн руб.

Если дело будет проиграно, а грант придется вернуть — это может разорить компанию.

«Если бы ФСИ выиграл и взыскал 12 млн рублей, для маленькой ИТ-компании это почти гарантированно означало бы тяжёлые финансовые последствия. В зависимости от структуры расходов -- либо кассовый разрыв и остановка проекта, либо банкротство. Для таких компаний грант обычно является ключевым источником финансирования, и вернуть его задним числом без внешних инвесторов практически нереально», — считает начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова.

По мнению эксперта, перспективы коммерциализации у технологии есть, но они не гарантированы. В российской практике спрос на подобные технологии не распространен.

«Корпоративное управление у нас жестко завязано на действующее право, реестры, бухгалтерию и привычные формы контроля. Поэтому коммерциализация возможна только в узких сегментах как сервис для отдельных ИТ-команд, стартапов, экспериментальных проектов или как экспортное решение. Без чёткого бизнес-кейса и понятного клиента такие разработки часто так и остаются НИОКР без выхода на рынок», — считает эксперт.

Что разработал «Юбиквоут»

В рамках программы «Старт» Фонда содействия инновациям компания «Юбиквоут» (Ubiquote) реализовала три этапа разработки своей децентрализованной системы. На первом этапе была разработана архитектура и базовые протоколы децентрализованной системы управления. Основное внимание уделялось созданию фундамента для распределенного реестра и механизмов консенсуса.

В рамках второго этапа компания сосредоточилась на разработке модулей управления и системы смарт-контрактов. Были внедрены инструменты для автоматизации корпоративных решений и механизмы голосования внутри DAO (форма координации людей и капитала, в которой правила зашиты в код смарт-контрактов, а решения принимаются сообществом, а не директором).

Финальный этап программы был направлен на коммерциализацию и масштабирование продукта. Компания разработала пользовательские интерфейсы (личные кабинеты), системы мониторинга и интегрировала возможности токенизации активов для конечных бизнес-пользователей.

Результатом работы стала комплексная платформа, позволяющая организациям переходить на децентрализованные модели управления с прозрачной отчетностью и автоматизированным исполнением обязательств. В компании уточняют, что для использования платформы не требуется заводить криптокошелек. Токены легко конвертируются в фиатные деньги на биржевой площадке. Акционеры и работники защищены от злоупотреблений и произвола, стоимость управления становится мизерной и легко прогнозируемой.

Целевой рынок платформы — создатели и потребители медиаконтента, малые предприятия, корпоративные потребители, открытые интернет-сообщества, а также общественные институты. Прогнозируемая стоимость решения — 35-40 руб. за операцию или участника сессии голосования. Похожие уже существующие системы — это сервисы Smartmatic, Ambisafe, Wirex. Разрабатываемая система способна фиксировать права на цифровые и физические активы в виде NFT-токенов, что не реализовано в решениях конкурентов. По оценкам разработчиков, оценочный объем рынка после проведения НИОКРа на третий год должен достигнуть 263 млн руб.