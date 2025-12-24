Cеть магазинов restore: фиксирует высокий спрос на премиальные гаджеты с ИИ в предновогоднем сезоне

Продажи в категориях «умной» бытовой техники и электроники в период с октября по середину декабря увеличились до четырех раз в штуках на бытовую технику и до 88% на гаджеты с ИИ в сравнении с аналогичными месяцами 2024 г. На предстоящих предновогодних неделях декабря restore: ожидает еще больший прирост, который увеличит процент продаж. Эти данные указывают на качественный сдвиг в потребительских приоритетах: от простой функциональности к комплексным интеллектуальным решениям для современного образа жизни. Об этом CNews сообщили представители restore:.

Если в 2024 г. такие устройства были точечными премиум-новинками, то к концу 2025 г. они сформировали в том числе массовый сегмент, определяющий динамику рынка. Спрос сместился с экспериментальных покупок к осознанному выбору устройств, которые экономят время, персонализируют сервис, интегрируются в единую экосистему умного дома и становятся полноценными помощниками в рабочих и домашних делах.

При этом премиальные новинки 2025 г. в качестве уникального подарка тоже показывают стремительный рост — например, актуальный подарок шахматы с ИИ и онлайн-партиями. Из интересных, по отметкам покупателей, функций: возможность можно играть одному с встроенным соперником, выходить в онлайн или садиться за доску с друзьями и семьей; фигуры, которые двигаются сами, создавая ощущение живой партии.

«Тренд 2025 г. — это глубокая интеграция ИИ в повседневность. Покупатель уже не удивляется «умному» функционалу, а ожидает его по умолчанию в технике для дома, красоты, здоровья и развлечений. Ключевой драйвер роста в четвертом квартале — желание дарить не просто гаджет, а личного помощника, который будет заботиться о комфорте, здоровье и порядке в доме. Мы видим, как крупнейшие мировые бренды, чьи товары представлены в ассортименте restore:, активно внедряют ИИ в новинки. В 2026 г. стоит ожидать дальнейшего расширения присутствия ИИ и в новых категориях товаров, а также углубления интеграции между устройствами разных брендов в рамках единых стандартов. Мы продолжим расширять ассортимент таких товаров, ориентируясь на проверенный спрос и инновации мировых производителей», — сказал представитель restore:.

По аналитическим данным restore: в компании отмечают, что покупатели стали чаще пользоваться техникой и электроникой с ИИ и разбираться в ней. Все большее количество людей ценят комфорт и инновации, которые делают их повседневную жизнь проще и удобнее. Они рекомендуют такие товары свои близким и приобретают их в подарок, возвращаясь за повторными покупками — доля повторных продаж среди клиентов с картой лояльности показывает рост 12% к ноябрю-декабрю в сравнении с предыдущими периодами года.

Резкий рост спроса на устройства с ИИ в предпраздничный сезон restore: связывает с несколькими ключевыми факторами (аналитика по ключевым категориям предоставлена за IV квартал 2025 в сравнении с IV кварталом 2024 г.

Технологическая зрелость и доступность — больше гаджетов с ИИ перешли из флагманских сегментов в массовый, что снизило ценовой порог входа, и теперь это стандартная, а не эксклюзивная функция, которая сделала их одним из самых популярных комплексных подарков (ключевая аудитория покупателей — 18-35 лет, зумеры и молодые родители). Лидеры спроса: умные колонки (+39% в штуках), игрушки, товары для питомцев, товары для дома и интерьера (+88%).

У части категории покупателей отмечается запрос на повышенное внимание к энергоэффективности которые оптимизируют потребление (такие подарки выбирают возрастные категории 35+). Лидеры спроса: стиральные и сушильные машины Samsung с AI-оптимизацией циклов (рост в четыре раза в шутках); духовые шкафы с функцией AI Pro Cooking, автоматически распознающие ингредиенты и нужное количество (рост в три раза в штуках), роботы-пылесосы с функцией влажной уборки, автоматической очисткой станции, навигацией, ИИ-камерой (+ 300% в шутках). Бытовая техника с ИИ показывает +40% в штуках.

Гаджет становится дополнительным инструментом для системной заботы о здоровье и красоте. Лидеры спроса: умные часы Apple Watch, умные диагностические весы Picooc. Такие категории показывают до +55% в штуках.

Устройство с ИИ воспринимается как современный, продуманный и статусный подарок, который принесет пользу в долгосрочной перспективе, удивит и порадует близких, а также принесет пользу благодаря адаптивным и персонализированным решениям под конкретные нужны пользователя. Лидеры спроса: телевизоры с ИИ-процессорами (+43% в штуках), смартфоны и планшеты (стабильный рост в премиальном сегменте год к году), наушники Apple AirPods Pro 3 (+25% в штуках).