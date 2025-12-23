CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Российский производитель инженерных продуктов Utech перевел сотрудников на КЭДО VK Tech

Российский производитель инженерных продуктов Utech автоматизировал кадровый документооборот с помощью модульной платформы VK HR Tek компании VK Tech.

На КЭДО переведены все сотрудники компании — более 700 человек по всей России. Переход позволил практически полностью отказаться от использования бумажных кадровых документов, ускорить подписание и снизить логистические издержки при работе с региональными подразделениями. Проект реализовали за два месяца, основную часть сотрудников подключили к КЭДО в первые три недели после запуска.

На первом этапе автоматизации Utech перевел в электронный формат оформление отпусков и отгулов, корпоративных документов, рассылку расчетных листков, выдачу справок и командировки. Далее в КЭДО были настроены прием на работу и график отпусков. Большая часть операций доступна в том числе в мобильном приложении, подписанные документы формируют юридически значимый цифровой архив для сотрудников и HR-специалистов.

Помимо стандартных сценариев КЭДО, в компании внедрили ряд дополнительных процессов: оформление приказа на прохождение медосмотров, подачу заявок на удаленную работу, предоставление дополнительного отпуска за стаж. В разработке — автоматизация бонусов за рекомендации. В планах Utech синхронизировать КЭДО с рекрутинговой системой для автоматизации процесса найма, чтобы бесшовно проводить процесс оформления нового сотрудника.

Среди ключевых критериев выбора платформы были готовность решения к эксплуатации без значимых инвестиций в доработку, возможность развивать функциональность продукта, а также высокие меры защиты персональных данных и юридически значимых документов.

«Переход на КЭДО стал для нас стратегическим шагом — заметно ускорил кадровые процессы и снизил нагрузку на HR-команду и сотрудников. Для распределенной компании важно, что документы подписываются за минуты и всегда доступны в цифровом архиве. Мы также ценим возможность сделать свой вклад в экологическую повестку, снижая расход бумаги за счет КЭДО», — отметила Ирина Шереметьева, стратегический менеджер проектов компании Utech.

«Команда Utech быстро подключила к системе всех сотрудников и продолжает расширять функциональность решения: на данный момент 30 кадровых процессов компании уже настроены в VK HR Tek. Utech последовательно выстраивает HR-экосистему, объединяющую КЭДО, «» и другие HR-инструменты. Это снижает нагрузку на кадровую службу и упрощает работу сотрудников с юридически значимыми документами», — отметила директор по продукту VK HR Tek Анастасия Лапина.

