Prof-IT Group и УлГТУ развивают программы подготовки кадров для цифровизации промышленности

На площадке УлГТУ завершилась программа повышения квалификации «Основы конфигурации 1С:ERP Управление предприятием и ее подсистем», созданная техническими экспертами Prof-IT Group. Инициатива была запущена в начале 2025 г.

Программа направлена на развитие практических компетенций в создании и поддержке комплексных информационных систем управления предприятием. Курс ориентирован на применение теории и инструментов построения ERP-архитектур для крупных и средних производственных компаний с опорой на отечественный продукт «1С:ERP» и современные принципы автоматизации и цифровизации.

Лекции провели специалисты Prof-IT Group: Денис Окулов, заместитель руководителя направления консалтинга и разработки бизнес-приложений, и Илья Дементьев, старший консультант «». Образовательный процесс курировала кафедра «Информационные системы» УлГТУ во главе со старшим преподавателем Ольгой Ларионовой, заместителем декана ФИСТ по воспитательной работе.

Слушателями курса стали 30 студентов третьего курса направления «Прикладная информатика». Для них обучение стало первым шагом к знакомству с реальными методиками внедрения ERP-систем и практикой цифровизации промышленных предприятий.

«Партнерство с Prof-IT Group помогает выстроить живую связь между академической средой и запросами реального сектора экономики. Чтобы образовательные программы вузов соответствовали потребностям промышленности, участие бизнеса на ранних этапах подготовки специалистов критически важно. Начало подготовки специалистов по «1С:ERP» — важная веха для нас и живой отклик на запросы рынка», — сказал Дмитрий Бутарович, и.о. ректора УлГТУ.

«Мы рассматриваем работу с университетами как долгосрочную инвестицию в будущее отрасли. Совместные программы с УлГТУ позволят последовательно формировать специалистов, способных развивать импортонезависимые технологии и поддерживать устойчивость промышленного сектора. Мы очень ценим сотрудничество с родным университетом, потому что именно здесь формируется будущая команда отрасли, рождаются идеи, а связь поколений превращает обучение в живую практику», — отметил Евгений Сударкин, генеральный директор Prof-IT Group.

Партнеры намерены и далее развивать сотрудничество: обсуждаются совместная разработка образовательных программ, формирование отраслевых квалификационных требований и профессиональных стандартов, а также организация стажировок на базе Prof-IT Group.

