«Яндекс» разработал ИИ-инструмент для медицинских исследований головного мозга

Команды сервисов Yandex Crowd Solutions и Центра технологий для общества Yandex Cloud создали ИИ-инструмент, который помогает ученым ИЦиГ СО РАН анализировать влияние стресса на поведение. Результаты исследований приблизят ученых к созданию эффективных методов лечения эмоциональных нарушений и подходов для борьбы со стрессом и его последствиями. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Для медицинских и когнитивных исследований ученые ИЦиГ СО РАН изучают поведение лабораторных мышей. Это общепринятая научная практика, животных не выращивают для изучения специально. Все наблюдения ученые записывают на видео. Ручная разметка одного 10-минутного видео занимает около часа, а для одного исследования требуется проанализировать не менее 90 часов записей. С помощью решения от «Яндекса» удалось сэкономить 500 часов ручной работы и автоматизировать процесс анализа на 90%. Всего за несколько минут система разбирает записи и структурирует данные о поведении животных.

Для создания инструмента специалисты Яндекса проанализировали и разметили 8 часов видеозаписей лабораторных экспериментов, выделив ключевые действия мышей. На основе этих данных команды разработали систему из двух компонентов: первый определяет ключевые точки на теле животного, второй — распознает его действия и положение в пространстве. Авторазметка фиксирует события с точностью до кадра, исключая ошибки из-за человеческого фактора и делая данные более надежными. Средняя точность определения действий превышает 89%.

Готовый ИИ-инструмент «Яндекса» будет доступен по запросу для использования в других научных исследованиях, связанных с изучением поведения животных. Если организациям нужно будет адаптировать решение под конкретные задачи, команда Yandex Crowd Solutions поможет провести разметку сложных и больших массивов данных. Кроме того, в ближайшее время Центр технологий для общества Yandex Cloud планирует опубликовать открытый код, чтобы любой исследователь мог самостоятельно использовать инструмент в своих проектах.