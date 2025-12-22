CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Cloud.ru стал облачным провайдером Ханты-Мансийского НПФ

АО «Ханты-Мансийский НПФ» разместил бизнес-критичные ИТ-системы в Cloud.ru. Миграция в облако позволила фонду сократить затраты на поддержание инфраструктуры, повысила отказоустойчивость и ускорила подготовку финансовой отчетности. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

До перехода на сервисы Cloud.ru организация использовала виртуальную инфраструктуру на базе VMware. Облако Cloud.ru позволило обеспечить миграцию виртуальных машин.

При выборе подрядчика Ханты-Мансийский НПФ уделял большое внимание информационной безопасности. Доступ к ИТ-системам защищен аппаратным криптошлюзом вендора «Код безопасности», а для стабильной работы каналов связи до виртуальной инфраструктуры используется кроссплатформенный сервис защиты от DDoS.

Аренда вычислительных мощностей экономит ИТ-ресурсы фонда, одновременно повышая производительность и доступность сервисов. Ханты-Мансийский НПФ прогнозирует, что с переносом информационной системы финансовой отчетности в Cloud.ru скорость расчетов вырастет в два раза.

«Один из плюсов использования облака — мы получаем тот объем ресурсов, который необходим, а также гарантированно высокий уровень техподдержки от провайдера. Мы определили в качестве первоочередной для миграции на платформу Cloud.ru систему расчета финансовой отчетности, а впоследствии планируем перенести и другие сервисы организации», — сказал начальник отдела администрирования и технической поддержки Ханты-Мансийского НПФ Артем Николаев.

«Тендер проходил в соответствии с требованиями 223-ФЗ. Среди ключевых требований была квалификация провайдера и наличие штата сертифицированных специалистов. Cloud.ru был выбран в качестве победителя на основании предоставленной информации об опыте создания и эксплуатации виртуальной инфраструктуры государственных ИТ-систем», — сказала Лилия Кучина, директор департамента по работе с государственным сектором Cloud.ru.

