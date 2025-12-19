CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Атракс» внедрила систему проверки водителей для борьбы с хищениями грузов

Логистическая площадка «Атракс», обеспечивающая перевозку более 12% всех FTL-грузов в России, объявила о запуске собственной системы проверки водителей. Новая разработка призвана минимизировать риски мошенничества и хищения грузов, связанные с использованием фиктивных контактов водителей.

Одной из распространенных схем хищения является предоставление грузовладельцу номера телефона, не принадлежащего реальному водителю. Мошенник, используя легитимного перевозчика, перенаправляет груз, и после выгрузки телефон отключается, что затрудняет дальнейшие поиски.

«Логистическая площадка «Атракс» — система, в которой осуществляется перевозка более 12% всех FTL-грузов нашей страны. Учитывая этот факт и оценивая ответственность за качественное функционирование логистики в разрезе грузовладельцев, использующих «Атракс», мы подготовили и запустили новую систему проверок водителей, которая будет бороться с мошенничеством в хищении грузов», — сказал Дмитрий Мадлей, директор логистической площадки «Атракс».

Новая система анализирует историю более двух миллионов уникальных водителей, выполнявших рейсы через платформу «Атракс». При вводе ФИО водителя, даты рождения, номера телефона и госномера ТС система проверяет, насколько часто такая связка встречалась в прошлом, и присваивает уровень риска по принципу светофора.

Красный — номер ранее использовался с другими водителями/ТС (высокий риск).

Желтый — номер использовался с данным водителем/ТС разово (средний/высокий риск). Зеленый — номер неоднократно использовался с данным водителем/ТС (низкий риск). Серый — данных для проверки нет (требует повышенного внимания).

Желтый и красный индикаторы системы сигнализируют о повышенном уровне риска, что делает целесообразным проведение дополнительной верификации. Стандартной практикой в таких случаях является проверка фактического нахождения телефона у водителя с помощью сервисов трекинга или с помощью звонка водителю прямо во время погрузки.

Система проверки водителей уже доступна для пользователей «Атракс».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Волков, СК «Согласие»: Защитив файлообмен, мы победили «серую зону»

У российского производителя радиоэлектроники отбирают 100-миллионный грант на создание оборудования 5G

Россияне рассказали, как проверяют продавцов при онлайн-покупках

Крупнейший мировой производителей самолетов отказывается от сервисов Google

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Власти хотят создать единую базу китайских автозапчастей, чтобы защитить граждан от покупки неподходящих деталей

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще