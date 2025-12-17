CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Яндекс» разработал стандарты для внедрения роботов на предприятиях

«Яндекс Роботикс» при поддержке участников рынка разработал первые в России стандарты, которые упростят внедрение роботов на предприятия. Стандарты описывают единую информационную модель — общий набор правил и терминов для программного взаимодействия между роботами и системами их управления (RMS, Robot Management System). Например, как обозначаются различные команды, статусы и другие компоненты. Это позволит привести к единому формату «язык общения» роботов и систем управления.

«Яндекс Роботикс» подготовил технические документы с учётом особенностей российского рынка робототехники, а также комментариев участников индустрии: производителей, интеграторов и предприятий — конечных заказчиков. Документ был составлен совместно с Техническим комитетом по стандартизации «Робототехника» и подкомитетом «Промышленная робототехника» при поддержке Минпромторга России, Росстандарта и Института стандартизации.

Благодаря стандартам вендоры и интеграторы смогут создавать совместимые друг с другом решения и тратить меньше времени на разработки под каждого клиента. Это приведет к появлению на предприятиях смешанных парков роботов — с технологиями от разных производителей. В результате компании смогут быстрее внедрять новых роботов, а затраты на автоматизацию снизятся. Всему этому сегодня мешает разрозненность технологических решений: у каждого производителя роботов свой программный интерфейс, на рынке нет единых протоколов и закрепленных понятий. Поэтому интеграция нескольких роботов может занимать месяцы и составлять до половины стоимости проекта. Например, если предприятие уже использует роботов одного производителя и хочет добавить другого, необходимо интегрировать между собой две системы управления роботами (RMS) и каждую — с системой управления складом (WMS).

«Разработка единых стандартов программной интеграции — важный шаг для повышения технологической зрелости отрасли и создания условий для масштабного внедрения промышленной робототехники на российских предприятиях. Работа, которую провел «Яндекс Роботикс» совместно с экспертным сообществом, способствует достижениям показателей национального проекта «Средства производства и автоматизации», среди которых вхождение России в число 25 мировых стран-лидеров по плотности роботизации в 2030 г.: 145 промроботов на 10 тыс. сотрудников предприятий. Унификация требований позволит предприятиям быстрее переходить к использованию современных роботизированных систем, а производителям — эффективнее разрабатывать совместимые решения», — отметил Валерий Пивень, директор Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Творчество вместо знаний: что такое вайб-кодинг, о котором говорит все мировое ИТ сообщество

Системный интегратор с боем получил три госконтракта, пригрозив срывом работы ВКС в российских судах

Корпоративная связь без рисков: почему компании переходят на CoWork

США заморозили технологическое соглашение с Великобританией на $42 миллиарда

Data-mesh: определен главный тренд в области хранения и доступа к данным

Все мобильники россиян поставят на учет, чтобы SIM-карты не попали во вражеские БПЛА

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще