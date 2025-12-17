«Яндекс» разработал стандарты для внедрения роботов на предприятиях

«Яндекс Роботикс» при поддержке участников рынка разработал первые в России стандарты, которые упростят внедрение роботов на предприятия. Стандарты описывают единую информационную модель — общий набор правил и терминов для программного взаимодействия между роботами и системами их управления (RMS, Robot Management System). Например, как обозначаются различные команды, статусы и другие компоненты. Это позволит привести к единому формату «язык общения» роботов и систем управления.

«Яндекс Роботикс» подготовил технические документы с учётом особенностей российского рынка робототехники, а также комментариев участников индустрии: производителей, интеграторов и предприятий — конечных заказчиков. Документ был составлен совместно с Техническим комитетом по стандартизации «Робототехника» и подкомитетом «Промышленная робототехника» при поддержке Минпромторга России, Росстандарта и Института стандартизации.

Благодаря стандартам вендоры и интеграторы смогут создавать совместимые друг с другом решения и тратить меньше времени на разработки под каждого клиента. Это приведет к появлению на предприятиях смешанных парков роботов — с технологиями от разных производителей. В результате компании смогут быстрее внедрять новых роботов, а затраты на автоматизацию снизятся. Всему этому сегодня мешает разрозненность технологических решений: у каждого производителя роботов свой программный интерфейс, на рынке нет единых протоколов и закрепленных понятий. Поэтому интеграция нескольких роботов может занимать месяцы и составлять до половины стоимости проекта. Например, если предприятие уже использует роботов одного производителя и хочет добавить другого, необходимо интегрировать между собой две системы управления роботами (RMS) и каждую — с системой управления складом (WMS).

«Разработка единых стандартов программной интеграции — важный шаг для повышения технологической зрелости отрасли и создания условий для масштабного внедрения промышленной робототехники на российских предприятиях. Работа, которую провел «Яндекс Роботикс» совместно с экспертным сообществом, способствует достижениям показателей национального проекта «Средства производства и автоматизации», среди которых вхождение России в число 25 мировых стран-лидеров по плотности роботизации в 2030 г.: 145 промроботов на 10 тыс. сотрудников предприятий. Унификация требований позволит предприятиям быстрее переходить к использованию современных роботизированных систем, а производителям — эффективнее разрабатывать совместимые решения», — отметил Валерий Пивень, директор Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России.