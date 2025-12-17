Midea Russia и «Форбс Консалтинг» завершили проект по автоматизации S&OP на платформе Optimacros и подготовили переход к IBP

Консалтинговая компания «Форбс Консалтинг» и российское подразделение глобального производителя бытовой техники Midea Russia завершили проект по автоматизации процесса S&OP (Sales & Operations Planning) на базе платформы Optimacros. Проект позволил в два раза сократить ручной труд в планировании, повысить качество прогнозов и заложил фундамент для перехода компании к методологии интегрированного бизнес-планирования (IBP). Об этом CNews сообщили представители «Форбс Консалтинг».

Midea Group, основанная в 1968 г., управляет 40 производственными площадками и 33 R&D центрами по всему миру. В России Midea представлена широким ассортиментом продукции (около 1000 SKU), реализуемым через офлайн и e-commerce каналы.

До начала проекта планирование в Midea Russia характеризовалось высокой степенью ручного труда. Команда собирала данные по более чем 25 клиентам и 1000 SKU в Excel. Это приводило к ряду проблем: отсутствовало единое информационное пространство, данные были фрагментированы и во многом субъективны, точность прогнозов спроса оставалась на уровне 40%. Финансовый отдел фактически не участвовал в цикле S&OP, отсутствовали инструменты для глубокого анализа спроса (PSI) и оперативного перераспределения товаров при дефиците.

Эксперты «Форбс Консалтинг» провели анализ и предложили решение на платформе Optimacros. Ключевыми критериями выбора стали зрелость платформы, гибкость настройки и способность к интеграции с текущими ИТ системами Midea. Также учитывался потенциал для поддержки перехода к IBP. Система реализует полный набор требований Midea Group, включая детализацию по SKU, недельную гранулярность, многопользовательский режим с ролевой моделью, логирование, архивацию и двустороннюю интеграцию с корпоративной ERP-системой.

Новая система дала заметный операционный и бизнес-эффект. Трудозатраты на прохождение S&OP-цикла сократились на 30–50%, экономия составила до 300 человеко-часов на один цикл планирования. Доступ к актуальным данным обеспечен в онлайн-режиме: ранее обновление занимало до трех дней. Точность прогнозирования выросла с 40% до 55%; целевой показатель — 70%. Сценарии планирования теперь обновляются оперативно, вместо одного пересмотра в месяц в течение недели. Удалось сбалансировать спрос и предложение, а также структуру запасов на всех уровнях.

Проект принципиально изменил подход к планированию в Midea Russia и подготовил переход к IBP. Ключевым достижением стало включение финансовой функции в S&OP-цикл. Это позволило формировать прогнозный P&L, обеспечить согласованность финансовых и операционных планов и заложить критически важные предпосылки для полноценного перехода на интегрированное бизнес-планирование (IBP).

Единое информационное пространство и согласованность данных обеспечили сквозное управление бизнесом: блок продаж получает целостную картину по top-line и может прогнозировать sell-out; продуктовое направление видит актуальные планы в денежном выражении и опирается на цифровой промо-календарь; управление логистикой планирует мощности и транспорт на основе оперативных и достоверных данных; планирование спроса и продаж опирается на единые справочники и данные, инструменты понедельного распределения товаров и статистического прогнозирования; финансовое подразделение своевременно получает информацию для построения прогнозного P&L и оценки сценариев.

Дальнейшие планы Midea Russia включают развитие системы в сторону планирования поставок (запасы, мощности, персонал), углубление финансового блока (KPI, оборотный капитал, оценка промо) и стратегического планирования (сценарный анализ «что если», интеграция с данными GFK/Nielsen). А также ключевой задачей остается развитие подхода интегрированного бизнес-планирования.

«Успешная реализация проекта наглядно демонстрирует экспертизу «Форбс Консалтинг» в области комплексной автоматизации процессов планирования. Вместе с Midea Russia мы не только решили текущие операционные задачи, но и создали мощный цифровой фундамент, позволяющий компании уверенно двигаться к внедрению интегрированного бизнес-планирования (IBP) — следующего уровня зрелости управления компанией. В условиях динамичного рынка это уже не просто ИТ-инициатива, а элемент стратегии роста и защиты маржинальности» — отметил Юрий Орлянский, генеральный директор «Форбс Консалтинг».

«Переход на Optimacros стал для нас полной пересборкой всей архитектуры операционного планирования компании. Мы последовательно выстраиваем современную модель управления, и обновление S&OP-процесса стало ключевым элементом этой трансформации. Реализовать проект такого уровня было возможно только в формате единой проектной команды, где экспертиза «Форбс Консалтинг», технические возможности Optimacros и профессионализм внутренних команд Midea работали на общий результат. Итогом стал устойчивый операционный контур, который уже сегодня повышает точность и скорость управленческих решений и позволяет уверенно поддерживать запланированный рост компании в условиях высокой рыночной турбулентности», — сказал Олег Сатьянов, Head of SC&Planning Midea Russia.